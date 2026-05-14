L’offerta per il santo si paga col Pos 

Tecnologia e innovazione abbracciano la tradizione. I tre comitati de Is Festas de sartu, icona identitaria di Tortolì, si dotano del Pos per sa gic a, la questua porta a porta (in corso da qualche giorno in vista delle feste estive) diventata rito popolare. Il primo comitato a proiettarsi nell’era moderna è stato quello del Santissimo Salvatore, che possiede due dispositivi elettronici per i pagamenti digitali, mentre San Lussorio e San Gemiliano sono prossimi a introdurli. Un sistema da adottare per «facilitare le donazioni». Non più solo banconote e monetine, ma i soci devoti dei tre comitati porteranno con loro i pos a cui i fedeli potranno avvicinare le carte contactless. La fase pilota è stata inaugurata lo scorso anno dai soci del comitato del Santissimo Salvatore. Una novità accolta con favore pure dagli anziani, che tendono a custodire sempre meno denaro contante in casa anche per questioni di sicurezza.

Tempi moderni

«L’introduzione del Pos - racconta Franco Cocco, vicepresidente del comitato del Santissimo Salvatore di cui è socio da trentacinque anni - è figlia del cambiamento dei tempi. In tanti, durante sa gica, ci chiedevano se avessimo a disposizione il Pos e dunque ci siamo adeguati. Così è anche più comodo fare una donazione, anche se in tasca non hai banconote». Ora bastano due clic sul cellulare, un versamento autorizzato dall’impronta digitale, dalla Face Id o dal codice numerico per far partire il versamento in poco più di un secondo. I comitati passano al digitale, senza accantonare il contante. «Con il Pos andiamo incontro all’esigenza di una fetta di popolazione che paga con la carta anche un semplice caffè», osserva Gianluca Loi, segretario del comitato del Santissimo Salvatore.

Verso la digitalizzazione

«Andrò in banca per richiedere il Pos». Le parole di Maurizio Langella, presidente del comitato di San Gemiliano, confermano la volontà di introdurre i pagamenti digitali. «È un servizio che ci chiedono in tanti. Qualcuno ci dice che avrebbe voluto donare l’offerta ma che in quel momento non ha banconote in tasca, aggiungendo un attimo dopo che se avessimo avuto il Pos l’operazione si sarebbe concretizzata. Ecco, vogliamo stare al passo con i tempi». Antonio Lai, da quarant’anni nello stesso comitato, ammette che i tempi siano maturi per passare al digitale: «Non era pensabile fino a qualche anno fa. Ma ora i pagamenti digitali sono più diffusi dell’uso del contante e anche noi dobbiamo adeguarci». Dell’introduzione del Pos, a San Lussorio ne parleranno nella prima riunione di consiglio utile: «Ormai è indispensabile, anche un caffè si paga con la carta. Siamo custodi delle tradizioni ma non possiamo ignorare i cambiamenti», dichiara Mariano Congiu, uno dei soci storici. Gli fa eco la presidente, Lucia Mascia: «La tradizione è da tutelare, ma abbiamo il dovere di adeguarci alla modernità».

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