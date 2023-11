L’offensiva si sposta al sud nella Striscia 

Tel Aviv. Israele allarga le operazioni militari anche al sud di Gaza mentre ieri sera sono entrati nella Striscia i primi 17mila litri di gasolio dopo settimane di pressing della comunità internazionale, Stati Uniti in testa. L’operazione condotta «in terra, in cielo e dal mare» proseguirà ovunque si trovino i miliziani e «poiché Hamas si trova anche nel sud della Striscia, si estenderà lì. Ciò avverrà nel tempo, nel luogo e nelle condizioni che stimeremo più favorevoli. Ma avverrà», ha avvertito il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. Una nuova fase avvalorata dai volantini lanciati dall’esercito per esortare la popolazione di alcuni villaggi della parte meridionale dell’enclave palestinese a spostarsi. Nella notte tra giovedì e venerdì un raid israeliano su Khan Younis, nel sud appunto, avrebbe provocato «numerosi morti», secondo le autorità di Hamas.

Il carburante

Mentre l’inversione a U da parte di Benyamin Netanyahu, che ha autorizzato l’ingresso di carburante nella Striscia dopo averlo finora negato, ha provocato non pochi malumori e anche aperta opposizione tra i ministri di ultradestra del governo. Bezalel Smotrich, capo delle Finanze e leader del partito nazionalista Sionismo religioso, ha parlato di «errore grave» e «segnale di debolezza» lanciato al nemico: «Consentirà solo a Yahya Sinwar di restare in un bunker climatizzato quando invece dovremmo continuare a colpire i leader di Hamas senza sosta», ha tuonato. Ad ogni modo, secondo quanto stabilito dal gabinetto di guerra, ogni giorno entreranno dal valico di Rafah due autocisterne di gasolio destinato alle necessità dell’Onu, in particolare ai soccorsi, al sostegno della rete idrica e a rimettere su la rete telefonica sull’intero territorio. Proprio alla mancanza di energia Hamas ha imputato «la morte di 24 persone in due giorni all’ospedale Shifa».

La morsa

L’Idf intanto conquista sempre più spazio all’interno della Striscia. La morsa maggiore è ancora al nord e al centro. I soldati hanno annunciato di aver preso una roccaforte della Jihad islamica, uccidendo molti miliziani. E continuano a trovare armi in strutture civili, compresi asili e scuole. Il tutto senza mollare la presa sull’ospedale Shifa nel centro di Gaza City sotto cui, ha annunciato ancora l’esercito, «è stata trovata un’altra struttura sotterranea». Proprio accanto all’ospedale, inoltre, sono già stati trovati due corpi di ostaggi uccisi: uno è della soldatessa Nora Marciano, 19 anni, di cui la fazione islamica aveva fatto circolare un video. Hamas ha poi fatto sapere che i soldati hanno portato via dallo Shifa “130 salme” e distrutto macchinari medici. La battaglia di Gaza inoltre infiamma la Cisgiordania, dove Hamas vuole esportare la guerra mentre Israele continua con i suoi blitz. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiesto a Israele misure “urgenti” per porre fine alla violenza dei coloni contro i palestinesi.

