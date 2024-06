L’offensiva dei Signori del vento «Terreni sardi da espropriare»  

Ci sono i Dessolis di Orani, i Pira e Corraine di Orgosolo con i compaesani Pirisinu e i Maccioni di Nuoro: nomi di famiglie estratti a caso da una lunga lista di destinatari di possibile esproprio secondo chi vuole usare le loro terre per installare pale eoliche e opere di connessione nei territori dei tre comuni. Poco conta per i rappresentanti della Aei Wind Project VII, sede e Roma, che secondo l’Istituto nazionale di fisica nucleare il loro impianto avrebbe un effetto «devastante» (scritto così) sul progetto dell’Einstein Telescope, tutelato dalla legge perché la sua realizzazione sarebbe una gigantesca opportunità per il Nuorese. E non solo.

Il progetto

La società vuole installare il suo “Ce Nuoro Sud”: ossia «10 aerogeneratori modello Siemens Gamesa 6.6–170, con diametro di 170 metri, altezza al mozzo 155 metri e altezza massima di 240 metri, ciascuna di potenza pari a 6,6 Mw, per complessivi 66 Mw» tra Orani, Orgosolo e Nuoro, appunto. E per farlo senza troppi ostacoli, mentre la procedura autorizzativa è in corso davanti al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, gioca la carta della richiesta della «dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere connesse alla realizzazione dell’impianto di generazione elettrica da fonte eolica». Una caratteristica che, se riconosciuta, comporterebbe la «apposizione del vincolo preordinalo all’esproprio su tutte le aree oggetto delle opere di connessione dell’impianto, come riportate nel piano particellare di esproprio allegato». E in allegato, appunto, c’è una lunghissima lista di famiglie di proprietari. Il tentativo di accelerata, con l’appello all’apposizione del sigillo ministeriale, risale ad aprile. Ma sul sito del ministero la documentazione è stata pubblicata solo verso la fine di maggio.

La scienza

Tra le carte del procedimento però si trova anche la posizione di chi in Barbagia, a Lula, dentro la miniera di Sos Enattos, vuole invece costruire l’Einstein Telescope: un sistema – per un investimento da qualche miliardo di euro – che permetterà di studiare le onde gravitazionali. Gli scienziati – anche le loro posizioni sono state depositate a maggio – scrivono che pale di quelle dimensioni quando girano, vibrano. E le vibrazioni, trasmesse al terreno, diventano «sorgente di rumore ambientale con possibili effetti devastanti sulle performance dell’Einstein Telescope», rappresentando un «potenziale danno strategico per la politica scientifica italiana e certamente un danno economico per la Sardegna e per l’Italia, dato l’impatto socio-economico previsto».

Il silenzio

Il silenzio, nel caso dell’Et, è cruciale per poter ascoltare la voce dell'Universo: per una volta l’arretratezza dell’economia del centro Sardegna, lo spopolamento, l’assenza di attività produttive, potrebbero diventare un valore aggiunto. Quello che potrebbe far vincere sulla concorrenza di un altro sito concorrente per l’installazione, tra Olanda, Belgio e Germania. Le torri del vento che si vogliono installare nella zona soffierebbero via ogni speranza. E gli esperti dell’Infn lo scrivono con chiarezza: «La Sardegna e, in particolare, la Barbagia», è il parere, «sono un sistema ambientale, geologico e sismico unico in Italia e forse in Europa. Autorevoli e rigorosi studi scientifici concordano che sul fatto che per poter osservare il passaggio di onde gravitazionali (...) la silenziosità non debba essere perturbata da installazioni industriali quali ad esempio le centrali eoliche». Il valore del silenzio barbaricino per questo è stato tutelato da una fascia di rispetto intorno a Sos Enattos, sancita con decreto a febbraio 2023, che impedisce la costruzioni di impianti eolici nei territori di numerosi comuni limitrofi: nell’elenco c'è Nuoro, Orani e Orgosolo no.

La società

La società con sede a Roma quindi vuole la dichiarazione di pubblica indifferibilità delle opere di connessione. Ma chi c'è dietro? Lo scrive l'avvocato Stefania Murru, in una osservazione appena depositata (10 giugno) contro il progetto: «La Aei Wind Project VII è una Srl inattiva con capitale sociale di 10.000 euro. L’amministratore risulta avere lo stesso ruolo in altre 74 società sempre inattive, tutte nel campo delle rinnovabili, con lo stesso capitale sociale di 10.000 euro e a responsabilità limitata, tutte di proprietà della Dargon Developement e della Bahia de Plata Real State, anch’esse a responsabilità limitata, con 10.000 euro di capitale».

