L’off shore non si ferma: un misuratore del vento al largo di Carloforte   

Un misuratore del vento ad alta precisione è stato posizionato al largo di Carloforte e Portoscuso dalla Ichnusa Wind Power nell’area in individuata per il parco eolico offshore da 500 megawatt. Il 5 settembre, mentre in Sardegna si raccoglievano le centinaia di migliaia firme per la proposta di legge Pratobello 24 contro la speculazione energetica che oggi saranno portate al Consiglio regionale, la società ha posizionato in mezzo al mare un sistema di misurazione in grado di fornire dati più specifici sul vento e sulle potenzialità dell’energia eolica off shore.

La comunicazione

È stato il consorzio Divento, di cui fa parte anche l’Ichnusa Wind Power e che può contare complessivamente per progetti di eolico offshore da 3 gigawatt, a comunicarlo nel suo sito internet: il rilevatore è stato posizionato a circa 45 chilometri dalla costa e dovrà monitorare per un anno le caratteristiche del vento. «Testimonia l’avanzare del progetto - dice Ornella Girosi, portavoce del Comitato No Speculazione Energetica Carloforte - questo misuratore è fondamentale per quantificare accuratamente il potenziale dell’energia eolica offshore e per raccogliere dati utili alla progettazione finale. Siamo molto preoccupati dal progetto di Ichnusa Wind Power: le 42 turbine alte 285 metri coprirebbero un’area di 30 chilometri per 10, a 19 miglia dalla nostra isola con la distruzione del fondale marino per 164 fondazioni su pali, senza dimenticare i rumori e le vibrazioni dei cavi di ormeggio e ancora il pericolo per la salute con il rilascio di bisfenolo A, noto cancerogeno, attraverso l’attrito delle pale della turbina. Non solo: a queste preoccupazioni c’è da aggiungere il rischio, non secondario, di compromissione della rotta del tonno rosso e la minaccia per l’avifauna. Queste preoccupazioni devono essere affrontate con valutazioni ambientali rigorose e con il coinvolgimento significativo della comunità».

Il progetto

Il progetto Ichnusa Wind Power è stato il primo progetto di parco eolico offshore ad essere presentato per la costa sud occidentale, nel 2020. Al momento è quello più avanzato nell’iter di valutazione, nei mesi scorsi ci sono state le prime conferenze dei servizi per cavi a terra e altri elementi del progetto. «Di recente non ci sono state nuove comunicazioni del Mase su questo progetto - commenta Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - il nuovo posizionamento del rilevatore nelle scorse settimane potrebbe essere un passaggio già programmato in precedenza, necessario per avere maggiori informazioni sul vento». Il progetto di Ichnusa Wind Power è il primo ad essere stato presentato, ma non l’unico: sono otto i progetti che interessano la costa sud occidentale della Sardegna, nel mare tra Carloforte, Portoscuso e Sant’Antioco. Alcuni propongono aree talmente vicine tra loro da risultare sovrapposti.

I timori

Il nuovo misuratore posizionato al largo nelle scorse settimane viene visto come una conferma dell’interesse della società per questa parte di costa. «Andare avanti così su questa strada senza interlocuzioni ufficiali con il territorio è una scelta sbagliata e controproducente - dice Pier Greco, della Piam Tonnare Carloforte, contrario al parco eolico galleggiante - mi ricorda quello che successe con l’Eurallumina nel 1974, quando furono scaricati a mare gli scarti di lavorazione senza prendere in considerazione il territorio e le attività già esistenti, con danni letali per la pesca del tonno. La causa intentata allora da mio padre ci vide vincenti».

