L’odore di marijuana portava a un tesoretto 

I carabinieri hanno fiutato bene. Dall’auto che avevano appena fermato per un controllo a Sestu, si avvertiva l’inconfondibile odore riconducibile alla marijuana appena fumata. La pattuglia di militari ovviamente ha voluto vederci chiaro, decidendo di perquisire l’auto condotta da un ragazzo che comunque appariva abbastanza tranquillo. E non si sono sbagliati. Nell’abitacolo hanno ritrovato contanti per quasi seimila euro e tracce di marijuana. A questo punto, l’operazione si è spostata ad Assemini, nell’abitazione del giovane dove sono stati recuperati altri 30mila euro in contanti, marijuana e hascisc. Da qui l’arresto, col giovane, Andrea Zanda, finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio.

L’episodio

Ieri mattina, l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico Bacchitta Useli per l’udienza di convalida. L’arresto è stato confermato, col magistrato che ha disposto la scarcerazione dell’indagato in attesa della nuova udienza processuale fissata per il 23 ottobre. Nel frattempo, Andrea Zanda dovrà presentarsi periodicamente in caserma per l’atto di presenza. L’indagine dei carabinieri di Sestu, va comunque avanti: i militari, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della Stazione, stanno cercando soprattutto di risalire alla provenienza dei soldi recuperati e agi eventuali complici dell’indagato. Gli interrogatori sono continuati anche ieri. In merito le forze dell’ordine hanno finora mantenuto uno stretto riserbo.L’operazione è scattata l’altra notte col giovane automobilista di Assemini fermato a Sestu durante un servizio di controllo sulla circolazione stradale. Appena si è abbassato il finestrino, un “profumo” sospetto — tipico, come detto, dell’odore riconducibile alla marijuana appena fumata — ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno subito ritenuto opportuno procedere a una perquisizione, sia personale che del veicolo. L’ispezione ha consentito di rinvenire alcune dosi di droga nella disponibilità del giovane.

Controlli

Gli stessi militari della Stazione di Sestu hannoesteso i controlli all’abitazione del 24enne, trovando e sequestrando nel complesso 28,7 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, 5,5 grammi di hashish, strumenti idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, nonché una cospicua somma in contanti — superiore a 30.000 euro — la cui gran parte era custodita in confezioni sottovuoto e rotoli di banconote.

RIPRODUZIONE RISERVATA