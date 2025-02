L’odontotecnico-difensore che protegge Gli Incisivi 

Da venticinque anni indossa la storica maglia de Gli Incisivi, vestita per ben 816 volte. Cristiano Concu vanta anche 23 reti complessive e tre titoli di miglior giocatore del torneo. Non male per un difensore che nel 2000, all’inizio della sua carriera in rossoblù, faceva il portiere. «Un ruolo che mi è piaciuto particolarmente», svela il 48enne bandiera della squadra allenata dal duo di giocatori-allenatori Pieraccini-Cocco, «poi però ho dovuto preservare le mani, che mi servono per il mio lavoro di odontotecnico, e mi sono spostato in difesa, centrale o terzino destro. L’importante è giocare».

Da oltre trent’anni lo storico club cagliaritano partecipa ai tornei di calcio amatoriale con un palmarès che nella Libertas Caam conta, oltre a tre titoli e una Coppa Italia nei tornei provinciali, anche un titolo a livello nazionale. «Tengo molto a questa squadra e a ragazzi che mi sono stati vicini anche in momenti difficili della mia vita», racconta Concu.

Stagione difficile

I dodici punti in diciotto partite relegano Gli Incisivi nelle retrovie della classifica nel torneo Over, sintomo delle difficoltà che la squadra rossoblù sta affrontando in una stagione finora complicata. Ma il difensore da buon capitano non ammaina la bandiera. «Cerchiamo di uscire da questo periodo buio. Anche venerdì scorso contro l’Arcade, soprattutto nel primo tempo, abbiamo retto bene contro una squadra molto forte. Purtroppo paghiamo anche gli infortuni e una rosa corta, che non ci permette di fare molti cambi. Speriamo di recuperare i giocatori indisponibili e di migliorare in questa seconda parte di stagione».

C’è ancora il tempo per rimettersi in gioco e inserirsi tra le pretendenti ai playoff scudetto. «Questo è il nostro obiettivo», chiude Concu, autore anche di due gol in stagione. Sabato Gli Incisivi sfideranno nella trasferta di Capoterra la temibile Pizz’a Manetta. Per invertire la rotta e ritrovare il successo che manca da sei turni.

