L’odissea sulle strade di fango 

Un po’ di pioggia e la strada in terra battuta si trasforma in un fiume pieno di acqua e fango, con pozzanghere e buche da affrontare con un fuoristrada.

Tira aria d’esasperazione a Sestu tra i residenti di via Olias, una strada di campagna subito a destra di via sant’Esu. E così, se il Comune ha sistemato da poco la via Nuracada, quelle in condizioni non buone sono tante e qui quando piove è ancora emergenza.

Le proteste

«Se si verifica un incidente sono pronto a denunciare», intima Antonio di Vito. Lui ha scelto questo posto come casa, «e ci sto bene perché è tranquillo e in mezzo alla natura. Quando fa bel tempo la strada è ancora percorribile, ma quando piove è un disastro», tra i punti peggiori c’è una grossa buca subito dopo la svolta da via sant’Esu; «c’è pericolo di ribaltarsi. Sono stato tante volte in Comune, la risposta è sempre la stessa, che non ci sono soldi».

Poco lontano Antonio Coghe dichiara: «Siamo tutti esasperati, purtroppo questa zona attende da tempo una sistemazione definitiva». In una mattina di pioggia come in questi giorni per chi è inesperto attraversare via Olias vuol dire sicuramente provare più di un brivido e il timore di impantanarsi.

La politica

Per Francesco Serra, consigliere comunale e portavoce del settore agricolo, «questi problemi li conoscono tutti. Capiamo tutti le lungaggini per bandi e per trovare i materiali. Tuttavia è anche vero che un tempo avevamo un mezzo comunale e un dipendente assunto con la possibilità di sistemare le strade. Ora il mezzo è fermo e la gente giustamente si lamenta». Il Comune ha preferito infatti affidarsi ad appalti di esterni. Ma l’assessora Roberta Argiolas, responsabile delle strade rurali, assicura: «Grazie a uno studio fatto sono state censite le strade di competenza comunale e per ognuna di queste sono state indicate le caratteristiche strutturali con relative criticità e proposte progettuali. Questo ci sta permettendo di procedere ciclicamente alla progettazione esecutiva e realizzazione di lavori di sistemazione con il reperimento delle risorse necessarie stimate».

Tra le strade in calendario per la sistemazione ci sono Santa Rosa, Cuccureddus, Terra Mamusa, Sa Matta Manna, Pauli Mannu, Paillone, S’ Ollastu Mannu. E poi forse toccherà anche a via Olias.

