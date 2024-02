«L’odissea di mio figlio malato» 

Tonina Contu, 71 anni, è una donna minuta con la forza di un gigante. Da 38 anni la sua vita è scandita da orari precisi: per le medicine, per le medicazioni, per l’arrivo degli infermieri e per la nutrizione.Una continua Via Crucis la sua, sempre accanto al figlio Andrea Argiolas, oggi 38 anni, che ha avuto la sventura di essere uno dei venti nel mondo ad avere una malattia rara e dal nome complicato: encefalopatia metabolica 3 metil glutaconico aciduria.

Andrea non ha mai parlato né camminato e ultimamente è pure peggiorato: può alimentarsi soltanto con la peg, la nutrizione parenterale. Ma soprattutto Tonina Contu è costretta a lottare anche con i problemi del servizio di assistenza domiciliare, tra medici che non ci sono, autorizzazioni che tardano ad arrivare e visite rimandate.

La denuncia

«Da più di una settimana Andrea non fa la fisioterapia» racconta dalla sua casa nel cuore del centro storico, «questo perché c’è solo una fisioterapista e si è ammalata. E per lui fare la fisioterapia è importantissimo. Ho chiamato subito l’Asl e mi hanno detto che non ci sono medici specialisti per sostituirla e che non possono farci niente. A me tutto questo sembra assurdo». Complicato anche rinnovare la richiesta per le sedute: «Per avere il via libera deve prima venire il fisiatra a visitare Andrea. Io la richiesta l’ho inoltrata già da quasi due mesi ma ancora il medico non si è visto».

È adirata Tonina Contu. Lei che non smette di accudire un attimo il suo “bambino”, come ancora lo chiama. «Viene l’infermiera tutti i giorni per aiutarci» dice, «perché Andrea purtroppo ha sempre più bisogno di assistenza. Negli ultimi tempi sono comparse anche le piaghe e dovrebbe venire il chirurgo per valutare la situazione. Anche in questo caso, richiesta inviata da mesi ma ancora nessuna visita. Cosa mi hanno risposto? “Purtroppo gli ammalati sono molti e medici non ce ne sono”. Ma non se ne accorgono le istituzioni di come funziona la sanità? Non si rendono conto di quello che devono affrontare i malati?».

La malattia rarissima

Dei problemi di Andrea, Tonina Contu da quando aveva due mesi. «Succhiava il latte e lo rimetteva» racconta, «anziché prendere peso dimagriva a vista d’occhio. A 4 mesi stava morendo tra le mie braccia». Da lì un’odissea di visite fino alla diagnosi arrivata nel 1991, a sei anni, al Besta di Milano. Unico caso in Sardegna, soltanto 20 nel mondo.

«Negli ultimi anni Andrea non riusciva più a mangiare perché il cibo gli andava nei polmoni e così è stato necessario fare la peg per la nutrizione parenterale», conclude la madre. «E anche per questo abbiamo un sacco di disagi. Lui deve mangiare delle pappe particolari che ritiriamo all’Asl e molto spesso non ci sono tutte: l’ultima volta ce ne hanno dato 28 in meno e abbiamo dovute comprarle di tasca nostra, così come la rete del letto perché per averla c’era una lista d’attesa enorme».

