Matteo Mariotti, il ventenne di Parma che in Australia è stato attaccato da uno squalo (perdendo una gamba), non ha nascosto il rammarico per la «campagna di odio» che ritiene gli sia stata scatenata contro per una raccolta fondi in suo aiuto. Critiche da Selvaggia Lucarelli, alla quale il ragazzo ha risposto: «Tu paragonata a uno squalo sei più pericolosa».