L’odio di Trump e le speranze di Harris 

Washington. «Al Madison Square Garden c’è stata una festa dell’amore»: Donald Trump convoca la stampa a Mar-a-Lago, la fa aspettare per oltre un’ora e poi improvvisa un monologo di 60 minuti in mezzo ad una claque senza mai affrontare le polemiche per gli attacchi razzisti e misogini di alcuni ospiti del suo incendiario comizio a New York. A partire dal comico Tony Hinchcliffe, che ha definito Porto Rico «un’isola di spazzatura», una battutaccia che rischia di far perdere voti a The Donald tra i latinos e tra i portoricani, molto numerosi nel cruciale stato in bilico della Pennsylvania. La sua campagna ha preso le distanze, da lui invece nemmeno una parola. Neppure di fronte alla richiesta di scuse dell’arcivescovo Roberto González Nieves di San Juan, Porto Rico. Il tycoon invece accusa Kamala Harris di fare «una campagna d’odio» e di accostarlo a Hitler perché «il suo operato è orribile», dall’immigrazione all’economia. E si presenta come il salvatore del Paese.

Nazismo

«Io non sono un nazista, solo il contrario di un nazista», si era difeso la sera prima in un comizio ad Atlanta, definendo la sua rivale una «fascista». Anche Melania ha preso le sue parti su Fox («sono paragoni orribili, mio marito non è Hitler»), aumentando le sue apparizioni nello sprint elettorale finale mentre Ivanka continua a restare la grande assente della famiglia (il padre non l’ha neppure citata al Madison). Trump ha organizzato l’ennesimo show come contraltare al maxi comizio in serata di Harris davanti ad un’annunciata folla di 40 mila persone all’Ellipse, nel prato tra la Casa Bianca e il National Mall, dove l’allora presidente radunò i suoi fan e li aizzò a «combattere» contro le «elezioni rubate» prima che assaltassero il Capitol il 6 gennaio 2021. Un luogo altamente simbolico, ideale per una «requisitoria» dell’ex procuratrice californiana contro la minaccia democratica del tycoon, in modo da visualizzare il contrasto tra i due candidati e le loro visioni del Paese. Da un lato «l’odio e le divisioni» alimentati da Trump, dall’altro «la gioia, la speranza, le opportunità per tutti». «C’è una grande differenza tra lui e me», ha detto Harris ai giornalisti in un’anteprima del suo discorso. Per la vicepresidente si tratta del suo discorso forse più importante dopo la convention, i “closing arguments” che suggellano l’ultima settimana di campagna elettorale.

Il voto

Intanto negli Usa oltre 45 milioni di elettori hanno già espresso la loro preferenza col voto anticipato, quasi un terzo dei 158 milioni di americani andati alle urne nel 2020, mentre centinaia di contenitori per le schede dell’early voting sono state date alle fiamme a Portland, in Oregon, e a Vancouver, nello Stato di Washington. Sembrano i primi bagliori di possibili contestazioni elettorali che potrebbero durare settimane.

