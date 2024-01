Lodine, Barbagia in vetrina 

La lotta allo spopolamento attraverso la promozione del territorio e l’obiettivo di fare rete fra operatori del settore ricettivo. Da Lodine arriva una nuova scommessa in perfetta sinergia fra pubblico e privati: un’agenzia turistica alle porte del Gennargentu.

Il progetto

Promotore la guida turistica gavoese Paolo Mulas, profondamente legato alla comunità locale. «Ho sempre creduto nel potenziale di questi luoghi - dice orgoglioso - da anni conduco decine di turisti alla scoperta del lago di Gusana passando per il belvedere di San Giorgio, fino al sito archeologico di Soroeni. Dopo il successo della prima tappa di Autunno in Barbagia, in cui ero impegnato con diversi visitatori è scoccata come una scintilla». Concretizzatasi attraverso un progetto più ambizioso: «Ho pensato di ragionare ad una sede distaccata della mia attività che è già operativa fra Olbia e Gavoi. Non solo come base logistica, bensì come ponte verso un’offerta turistica ampia». Mulas spiega più nel dettaglio: «Da tempo i nostri clienti stazionano a Lodine, apprezzandone scorci, ospitalità e quiete. Il presidio al paese sarà l’occasione per veicolare nuovi visitatori alla scoperta del borgo, ma soprattutto per fare rete includendo tutti gli operatori locali e favorendone la nascita di nuovi».

Il territorio

Per il borgo, 307 abitanti e 12 posti letto suddivisi anche fra il b&b Sa Vinza, la consapevolezza di voler guardare al futuro, sfruttando le potenzialità che lo caratterizzano. «Guardo con entusiasmo alla nascita di questo servizio - dice il sindaco Davide Cualbu - per questo un plauso non può che andare ai promotori. Come amministrazione, siamo pronti a sostenere tutte le iniziative utili alla promozione locale. Di recente - prosegue Cualbu - siamo stati beneficiari di apposite risorse regionali che siamo pronti a destinare per favorire la nascita di nuove attività ricettive. Un perfetto collante per il progetto in campo». Anche l’imprenditrice Angela Cadoni (b&b Su Nuraghe) è soddisfatta: «Siamo partiti da pochissimo, ma sono già arrivati dei nuovi turisti, entusiasti del paese e dei suoi scorci. Auspichiamo di poter fare rete con quanti più operatori possibili. Il futuro della Sardegna passa soprattutto per le nostre comunità che non vogliono arrendersi, ma anzi produrre eccellenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA