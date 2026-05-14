Loddo vuol governare un paese 3.0 

Una sola lista corre alla conquista del Comune di Olzai, il piccolo centro di Barbagia che conta oggi 793 residenti. Candidato sindaco è Angelo Loddo, 32 anni, esperto legale della Prefettura a Oristano. Con lui, nella lista “Olzai 3.0 - Innovativa, partecipata, solidale”, si candidano come consiglieri Carmela Carta, Pietro Carta, Eleonora Crispu, Pierpaolo Loddo, Marianna Mattu, Vannino Mereu, Pietro Mureddu e Salvatore Verrina.

La comunità

Nel paese, sono 630 gli elettori (esclusi quelli all'estero) distribuiti in un territorio di 69,85 chilometri quadrati. Il paese ha visto negli ultimi anni un incremento culturale e economico e, nello specifico, nel 2025 il reddito medio si attesta a 17.299 euro e 94 centesimi. Un dato in crescita rispetto ai poco più di 9mila euro dei primi anni Duemila, e agli oltre 11mila del 2014, o ai 13.818 euro del 2015 e, infine, ai 15.866 euro registrati nel 2022. Ad ogni modo, il paese, come tanti altri, continua a fare i conti con lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione e tutte le difficoltà dei piccoli centri, a partire dai servizi.

Obiettivo giovani

La sfida di Angelo Loddo e dei candidati alla carica di consigliere, comincia proprio da questa realtà, e i residenti, il 7 e l’8 giugno sono chiamati a votare per decidere le sorti del paese.Nel dettaglio, i programmi della squadra di Loddo parlano della perdita di giovani e della necessità di costruire condizioni che consentano alle nuove generazioni di restare o tornare a vivere in paese. Da qui parte la scelta di impostare la proposta politica su tre direttrici: innovazione, partecipazione, solidarietà.

Più digitale

Tra gli obiettivi, anche il potenziamento dei servizi essenziali, soprattutto per anziani e persone fragili, e convenzioni per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e una maggiore digitalizzazione dell’attività comunale tramite uno sportello dedicato ai cittadini. Ampio spazio anche al decoro urbano: dalla pulizia delle strade, alla cura del verde pubblico e monitoraggio delle aree degradate. Ma anche manutenzione delle strade rurali, interventi contro il dissesto idrogeologico, riforestazione e valorizzazione dei sentieri naturalistici. Nall’agenda del candidato sindaco «l’aggiornamento del Piano urbanistico comunale, il recupero del centro storico, il censimento degli immobili abbandonati. Una parte consistente del programma di Olzai 3.0 riguarda il motore economico del paese di Carmelo Floris, quello legato al settore cultura e turismo.

Parla il candidato

«Olzai 3.0 è un progetto condiviso di comunità che si basa su tre linee fondamentali: innovazione, partecipazione e solidarietà. Siamo una squadra giovane, nuova, motivata e pronta a mettersi al servizio della comunità con serietà, entusiasmo e spirito di ascolto», sottolinea Loddo. Lo spazio è dedicato anche ai giovani, «con la proposta – aggiunge il candidato sindaco di Olzai – di creare un centro polifunzionale per studio, coworking e attività culturali; oltre all’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi». Per i più piccoli e non solo: manutenzione degli edifici scolastici, riqualificazione degli impianti sportivi e rafforzamento dei servizi socio-assistenziali.

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