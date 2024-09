Loddo: «Nominati 2.700 supplenti, tanti hanno detto no»  

Non è bastato il lavoro, anche il giorno della vigilia di Ferragosto, dell’ufficio scolastico provinciale per evitare che anche stavolta l’anno scolastico partisse con il solito deficit, cioè con più di una cattedra scoperta. Perché tra l’obbligo dei dirigenti di “congelare” quelle che a dicembre saranno assegnate ai docenti vincitori di concorso da Pnrr (da attribuire in via temporanea) e le rinunce dei supplenti (diverse centinaia) che sono piovute nelle ultime 48 ore, più di una classe sarà senza docente. Almeno per la prima settimana, forse due, in attesa cioè che l’Usp le riassegni. «Abbiamo finito le immissioni in ruolo ad agosto e nominato 2700 supplenti ma molti hanno rinunciato. Abbiamo inoltre nominato gli assistenti amministrativi ed entro oggi chiudiamo la “partita” dei collaboratori scolastici. Confidiamo quindi, seppure con qualche difficoltà, in un inizio di anno scolastico regolare», rassicura Peppino Loddo, direttore dell’Usp.

Perché tante rinunce? Ci sono docenti di ruolo che cercano di avvicinarsi a casa chiedendo, legittimamente, una sede con una supplenza annuale ma quando scoprono che la richiesta non è soddisfatta, banalmente perché le cattedre libere sono altrove, rinunciano alla supplenza. E, così, bruciano un docente precario e costringono l’Usp a riassegnarle. ( ma. mad. )

