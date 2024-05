Lodde miglior azzurro  nello Skeet agli Europei 

La medaglia d’argento a squadre, ma anche piazzamenti poco esaltanti per la Nazionale azzurra maschile di Skeet agli Europei di tiro a volo di Lonato del Garda (Brescia). Il migliore è stato Luigi Lodde ma il nono posto ottenuto (121/125, fuori dalla finale) non soltanto non lo può soddisfare del tutto ma rischia di non essere neppure sufficiente a fargli ottenere un posto per Parigi ‘24. E dire che è stato proprio il militare di Ozieri, biologo con la passione per il basket e due partecipazioni ai Giochi alle spalle, a conquistare la “carta” olimpica per l’Italia.

Adesso gli altri due azzurri, Tammaro Cassandro (dei Carabinieri), diciottesimo con 120/125, e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), trentesimo con 119, rischiano di sopravanzarlo nelle scelte del direttore tecnico Andrea Benelli, che ha detto: «La preparazione per le Olimpiadi sta procedendo nel modo giusto e abbiamo ancora due mesi per rifinire alcuni aspetti».

