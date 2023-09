Loculo occupato, strazio dopo il funerale 

Quando una famiglia acquista dei loculi vicini, lo fa perché desidera che i propri cari riposino in pace uno accanto all’altro. E questo è sicuramente quello che si aspettava ieri mattina la famiglia della signora Jolanda Cani quando è giunta in cimitero per accompagnarla nell’ultimo viaggio. Solo che all'arrivo al camposanto la famiglia ha scoperto che la bara non sarebbe stata tumulata accanto a quelle del marito e del figlio della defunta.

«Mia mamma una quindicina di anni fa ha acquistato tre loculi», racconta Milena Marras, una delle figlie: «Uno per mio padre, uno per mio fratello, che erano già venuti a mancare, e una per sé, perché il suo più grande desiderio era stare con loro. E infatti subito dopo l'acquisto mio padre e mio fratello sono stati messi vicini». Circa cinque anni fa però, le figlie della signora Jolanda hanno scoperto che nel terzo loculo, quello che l’anziana aveva acquistato per sé, era stata tumulata un'altra salma.

Segnalazioni nel vuoto

«Più volte mi sono recata in Comune per segnalarlo», aggiunge Anna, un'altra figlia: «Mi hanno sempre risposto di non preoccuparmi, che si trattava di una cosa temporanea. La scorsa settimana, visto che mia madre, 95enne, stava molto male e non accennava a riprendersi, sono tornata in Comune per avvisare che da un giorno all'altro ci sarebbe servito il loculo». La risposta è stata ancora una volta che avrebbero risolto il problema.

Tra giovedì e venerdì la signora Jolanda è mancata ma ieri mattina dopo il funerale celebrato nella chiesa di Santa Lucia, non ha potuto riabbracciare simbolicamente i suoi cari, perché il suo loculo risultava ancora occupato. Le figlie erano preoccupate: per la tumulazione di un loro vicino di casa, deceduto qualche mese fa, i parenti avevano dovuto attendere dieci giorni.

Tra i familiari di Jolanda Cani presenti ieri in cimitero c'era anche un figlio venuto da Milano, che sarebbe voluto ripartire dopo aver visto sua madre riposare accanto a suo padre.

Inseparabili

A raccontare il dolore della famiglia è Daniela, una delle nipoti della defunta: «Mio nonno è morto dopo 62 anni di matrimonio. Per il funerale, nonna scelse di vestirlo con l'abito indossato per festeggiare le nozze d’oro e sulla lapide fece scrivere il ringraziamento per i 62 anni vissuti insieme. Subito dopo preparò una scatola con il suo abito del matrimonio e tutto ciò che avrebbe voluto indossare per raggiungerlo. Coppie così se ne vedono poche oggi. Mia nonna non chiedeva mai nulla, e noi vogliamo esaudire il suo unico desiderio: riposare in pace accanto al suo amato marito».

L’impegno di Puddu

Il sindaco Mario Puddu è intervenuto personalmente, impegnandosi a trovare una soluzione temporanea in attesa di poter restituire, quanto prima, alla famiglia il loculo acquistato a suo tempo.

