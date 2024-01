Loculo occupato, sepoltura rinviata  

Thomas Frau, riposa ancora in una bara bianca. Dopo il funerale di martedì, il feretro del diciannovenne morto nei giorni scorsi nell’incidente in via Vesalio a Cagliari, si è dovuto fermare nella camera mortuaria del cimitero di via Marconi.Niente sepoltura per lui: il loculo dove il ragazzo dovrà riposare per sempre, era già occupato. Soltanto oggi il rito funebre potrà finalmente concludersi.

La scoperta

Un inghippo che ha causato ulteriore strazio in una famiglia distrutta. Questa volta però la mancanza di loculi non c’entra niente.A quanto pare il problema si è presentato all’ultimo momento. Era stata la nonna (ancora in vita) del giovane a decidere di mettere a disposizione del suo adorato nipote, il loculo che lei stessa aveva prenotato per sé tempo fa, in modo da avere la certezza di una degna sepoltura.Però qualche anno fa quel loculo era stato destinato a un’altra persona: era il momento più difficile dell’emergenza spazi e così il Comune era stato costretto a tumulare i nuovi defunti in quei loculi acquistati da persone ancora in vita, in attesa poi di liberarli per i legittimi proprietari e a loro volta di spostare le altre salme negli spazi tornati disponibili.

I tempi

«Purtroppo», spiega il direttore del cimitero Ignazio Mura, «c’è stata un’incomprensione con l’agenzia che ci ha avvisato troppo tardi di questa cessione del loculo da parte della nonna del giovane. Per cui non abbiamo avuto il tempo necessario per allertare l’Asl per procedere poi alla traslazione della salma che attualmente occupava quel loculo. Completata tutta la trafila, verrà effettuato il trasferimento e il ragazzo (oggi, ndr) sarà tumulato nel loculo della nonna. Non c’era nessuna emergenza, per fortuna, ma soltanto questo piccolo disguido che non è dipeso in alcun modo da noi».

I numeri

Grazie alla realizzazione dell’ampliamento nello spazio di proprietà comunale in via San Francesco, da qualche tempo nuovi loculi sono tornati a disposizione per i nuovi defunti e nessuno è stato più costretto a restare in attesa in camera mortuaria come accaduto in passato. Ci sono però ancora 450 salme che riposano nei loculi acquistati da cittadini in vita.Anche in questo caso», assicura Mura, «la situazione andrà via via normalizzandosi. Stiamo infatti provvedendo alle traslazioni con una media di circa 8-10 a settimana, in modo da ridare quei loculi nelle disponibilità di chi li ha acquistati». Per consentire queste operazioni ogni lunedì il cimitero osserva un giorno di chiusura.

