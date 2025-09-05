L’Oculistica resta al Cto (fino a lunedì)

L’Unità operativa d’Oculistica rimarrà al Cto d’Iglesias almeno fino al prossimo lunedì, quando un incontro fra le sigle sindacali ed i vertici aziendale dall’Asl Sulcis Iglesiente, non chiarirà quale sarà il destino di un reparto che fino alla mattinata d’ieri, sembrava destinato ad essere repentinamente trasferito nei locali del Sirai di Carbonia.

Nei giorni scorsi una nota diffusa dall’azienda sanitaria annunciava la dislocazione dell’Oculistica a partire dal prossimo lunedì, con conseguente trasferimento del personale. Un fulmine a ciel sereno che ha immediatamente aizzato gli animi delle sigle sindacali che ieri mattina hanno espresso la loro rimostranza negli uffici della direzione generale di via Dalmazia a Carbonia.

«L’obiettivo è la chiusura»

«Si tratta di un’azione che non può essere effettuata e a cui ci opporremo», commenta il segretario territoriale della Uil Fpl, Efisio Aresti: «L’Oculistica è un reparto presente nella rete ospedaliera e il commissario straordinario Andrea Marras non ha l’autorità per cambiare delle leggi che possono essere modificate soltanto dal Consiglio regionale. Con queste decisioni confermano di voler seguire un disegno mirato alla chiusura del Cto d’Iglesias a favore di un’ospedale unico territoriale evidentemente individuato al Sirai di Carbonia. Stanno trasformando il Cto in una residenza sanitaria assistenziale. Non permetteremo che questo accada, ed è necessaria anche una presa di posizione delle istituzioni locali».

«Interventi a rischio»

A preoccupare i sindacati non è solo il passaggio da un presidio ospedaliero ad un altro previsto per il personale dell’Oculistica, ma anche l’impossibilità di rendere da subito funzionale l’Unità operativa. «Una decisione presa così velocemente mette a rischio la continuità del servizio», spiega Alberto Lenzu, rsu Cgil: «C’è una lista di interventi da effettuare, e con un trasferimento quelli previsti per lunedì rischiano di saltare». Per Tiziana Atzei (rsu Fials), una scelta simile avrebbe dovuto essere oggetto di contrattazione, per preservare i diritti degli utenti e del personale.

«La rianimazione c’è già»

«Il trasferimento – spiega Gino Cadeddu della segreteria Cgil – sembra essere stato programmato per poter ospitare nei locali oggi occupati dall’Oculistica una rianimazione di terapia intensiva e subintensiva con 24 posti letto. Fondi per quasi 8 milioni di euro, provenienti dal Pnrr e del tutto inutili: abbiamo già una rianimazione con quattro posti letto chiusa per mancanza di personale medico. L’Oculistica deve rimanere al Cto d’Iglesias. Queste dinamiche sono figlie di una mancata programmazione aziendale, assente ormai da 5 anni».

Decisione congelata

Il confronto fra la delegazione delle sigle sindacali e il commissario straordinario è stato fissato per il prossimo lunedì: «Marras non era in sede – racconta Efisio Aresti – ma il nostro intervento ha permesso di congelare la decisione presa e aprire un tavolo di confronto».Per il momento l’Oculistica rimarrà nei locali del Cto d’Iglesias, almeno fino a lunedì, rimanendo così operativa per poter eseguire gli interventi programmati.

RIPRODUZIONE RISERVATA