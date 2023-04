Loculi, tutte le tariffe del 2023 

Nessun aumento per i costi delle sepolture del cimitero di San Gavino. La decisione della Giunta fa sì che, per esempio, il prezzo medio di un loculo in concessione per 35 anni resti di di 1.012 euro e di 1.539 euro per 50 anni, le tariffe variano in base al livello scelto: dal primo al terzo piano il loculo costa 1.113 euro per 35 anni (1.693 per 50 anni) mentre al quarto piano (quello di più difficile accesso) il costo scende del 30 per cento a 708 euro per una concessione di 35 anni e 1.077 per un periodo di 50 anni. I costi salgono per le tombe di famiglia a terra per una durata di 50 anni: uno o due loculi sovrapposti costano 3.380 euro e occupano una superficie di poco inferiore ai 4 metri quadrati mentre nel caso di due loculi affiancati e sovrapposti il prezzo è di 9.015 euro. I costi più alti sono quelli della sepoltura in una cappella di famiglia che ha le dimensioni medie di 12 metri quadrati: 33mila e 286 euro. La tariffa meno costosa in assoluto è la sepoltura in fosse comuni scavate direttamente a terra, la cui durata media è di 10 anni. L’unico contributo che viene richiesto in questi casi è di 150 euro ma non comprende le operazioni di scavo. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA