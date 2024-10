Loculi irraggiungibili, in camposanto arrivano le scale 

L’espansione delle aree destinate alle sepolture nel camposanto di Guspini ha messo in luce la necessità di nuovi servizi. I loculi, costruiti a colombaia su quattro livelli, per essere raggiunti dai parenti dei defunti necessitano di scale specifiche che finora non erano disponibili. Un problema che si trascinava da tempo e che, con i lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, si era fatto più pressante.

«Abbiamo provveduto all’acquisto di nuove scale – dice Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco di Guspini – per garantire l’utilizzo alle persone residenti e a tante altre che soprattutto in questo periodo si recano al cimitero per deporre fiori nelle tombe dei propri cari. Le nuove scale sono già a disposizione da qualche giorno. Quelle più datate e che presentano qualche problema saranno revisionate per essere restituite all’uso e aumentare così la dotazione per una migliore fruizione da parte dei cittadini». Nel paese il numero dei decessi resta alto: circa 130 all’anno.

Un dato che ha spinto le ultime amministrazioni a dare particolare risalto al problema delle sepolture anche per la scarsa disponibilità di spazi che consentano di ingrandire il camposanto e costruire nuovi loculi.

