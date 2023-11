Loculi e servizi, le tariffe previste 

L’esecutivo guidato dalla sindaca Patrizia Carta ha approvato una serie di tariffe. Nel 2024, per quel che riguarda il costo di concessione di loculi e aree cimiteriali e il costo dei servizi, la Giunta ha stabilito: per l’inumazione si pagheranno mille euro; i loculi si pagheranno 1300 euro, si sale però a 1900 in caso sia concesso per persone ancora in vita. Il terreno per edificare tombe familiari si pagherà 800 euro a metro quadro, 250 euro sono richiesti per ossari e nicchie per urne cinerarie. Il rinnovo delle concessioni 2.700 euro, 2.500 euro per la traslazione di feretri. Con i soldi che il Comune prevede di incassare dalle multe sono stati programmati 250 euro per la manutenzione della segnaletica stradale, altrettanti per attrezzature ai vigili, 500 euro per la manutenzione di strade. Stabiliti anche i prezzi di cessione delle aree nel Pip: da 7 a 22 euro a metro quadro. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA