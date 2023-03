Loculi bassi, le bare non ci entrano 

«Non solo buttare giù il pavimento -denuncia Massimo Deidda, consigliere di minoranza- occorre anche tagliare una parte della base del loculo. Alcuni non erano mai stati utilizzati, altri si sono liberati dopo lo spostamento delle salme. Il problema nasce dal fatto che ci sono sempre meno spazi, l'Amministrazione non ne realizza di nuovi dal 2018. Avevamo delle perplessità sull'uso di quelli più bassi e infatti abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione di garanzia e controllo e presentato una mozione: il cimitero si trova in una zona a rischio idrogeologico e il sospetto era che i loculi si trovassero sotto il Piano di campagna. Ci è stato detto che non è così, per questo poi in Consiglio Comunale abbiamo votato anche noi a favore di questa scelta, ma non sapevamo che si dovesse buttare giù e risistemare il pavimento, inoltre per settimane le mattonelle di cemento sono rimaste ballerine e pericolose».

I loculi sono troppo bassi e le bare non ci entrano. Succede al cimitero di Decimomannu ed è l’ultimo argomento di scontro tra le due fazioni in Consiglio comunale che saranno avversarie anche nelle prossime amministrative di fine maggio.

Il regolamento

Nel camposanto decimese vige un regolamento, secondo il quale l'assegnazione dei loculi avviene “in ordine di arrivo”, per file verticali che sono composte da quattro loculi. Se i familiari del defunto a cui spetterebbe quello più in alto, per la cura del quale occorre utilizzare la scala, lo desiderano, previa richiesta scritta possono sceglierne uno della fascia più bassa. Si tratta di loculi costruiti oltre sessant'anni fa, nel dopoguerra, che risultano più bassi rispetto alla pavimentazione realizzata recentemente. E quindi la bara non entra più nel loculo: per tumulare i defunti dunque, bisogna rimuovere e poi ripristinare il pavimento.

La minoranza

«Non solo buttare giù il pavimento -denuncia Massimo Deidda, consigliere di minoranza- occorre anche tagliare una parte della base del loculo. Alcuni non erano mai stati utilizzati, altri si sono liberati dopo lo spostamento delle salme. Il problema nasce dal fatto che ci sono sempre meno spazi, l'Amministrazione non ne realizza di nuovi dal 2018. Avevamo delle perplessità sull'uso di quelli più bassi e infatti abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione di garanzia e controllo e presentato una mozione: il cimitero si trova in una zona a rischio idrogeologico e il sospetto era che i loculi si trovassero sotto il Piano di campagna. Ci è stato detto che non è così, per questo poi in Consiglio Comunale abbiamo votato anche noi a favore di questa scelta, ma non sapevamo che si dovesse buttare giù e risistemare il pavimento, inoltre per settimane le mattonelle di cemento sono rimaste ballerine e pericolose».

La maggioranza

Dura la smentita della maggioranza, che intravede in queste proteste azioni di malcelata campagna elettorale: «L'opposizione mente sapendo di mentire – accusa Mario Grieco, assessore ai servizi cimiteriali - non c'è nessuna carenza di loculi. La decisione di assegnare gli spazi più bassi è stata presa all'unanimità da tutto il Consiglio, per permettere agli utenti di accedere alle sepolture senza l'uso della scala che soprattutto per gli anziani diventa un'operazione difficile e faticosa. È vero che per la tumulazione è necessario rimuovere il pavimento, quei corridoi di cemento, li abbiamo fatti costruire perché quando pioveva le stradine del cimitero si riempivano di fango. Adesso abbiamo risistemato tutta la pavimentazione, ci sono voluti alcuni giorni, non facciamo miracoli, ma quei posti sono stati scelti liberamente dai familiari dei defunti. E rassicuro tutti sul fatto che i loculi non si trovano al di sotto del Piano di campagna, ma sono rasoterra. Tengo a precisare - ha concluso l’assessore comunale Grieco- che non c'è stata nessuna estumulazione, i loculi erano tutti vuoti. Prestiamo un'attenzione maniacale a questi aspetti, prima di decidere se utilizzare gli spazi più bassi abbiamo fatto anche una prova con una bara vuota».

