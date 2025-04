L’Ocse e l’attrattività dell’Isola 

Sarà presentato oggi a Nuoro, alle 11 nell’auditorium dell’Isre in via Mereu, il rapporto Ocse sull’attrattività dell’Isola. Si tratta di un’analisi approfondita sulle politiche di sviluppo della Sardegna, con un focus incentrato in particolare sulle strategie per rafforzarne l’attrattività e la competitività, in un contesto globale sempre più orientato alla sostenibilità – sotto tutti gli aspetti – e all’inclusione.

Il titolo inglese del rapporto, “Rethinking Regional Attractiveness towards Green and Inclusive Globalisation and Assessing Performance” (traducibile con “Ripensare l’attrattività regionale per una globalizzazione verde e inclusiva e valutare le performance”), rende l’idea delle finalità dell’iniziativa. Oggi a Nuoro, dopo i saluti istituzionali della presidente della Regione Alessandra Todde, il report sarà illustrato da Claire Charbit, capo dell’Unità di attrattività regionale. Seguirà un momento di confronto e dibattito.

