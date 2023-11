Locomotiva e-commerce, +10% nel 2023 

Continua a crescere il mercato dell’e-commerce, sia in Italia, sia a livello globale. Secondo le stime di Statista, il 2023 si chiuderà con ricavi per il settore pari a 3.650 miliardi di dollari, con un aumento del 10% rispetto alle cifre del 2022 e del 2021 (entrambi gli anni chiusi con 3,32 miliardi di dollari), quando le limitazioni agli spostamenti imposte durante la pandemia contribuirono a far aumentare ancora di più le vendite online. Una crescita che, secondo le previsioni, è destinata a continuare, fino ad arrivare a superare i 5 mila miliardi e mezzo di dollari nel 2027, con un tasso composto di crescita annuale dell’11,1%. A fare da traino al settore, con ricavi da oltre mille miliardi, nel 2023 è la Cina. Numeri positivi anche per l’Italia con un tasso composto di crescita annuale tra il 2023 e il 2027 dell’11,6%, superiore alla crescita globale. Il Bel Paese è destinato a chiudere il 2023 con ricavi per quasi 48 miliardi di dollari per arrivare a sfiorare i 74 nel 2027. La percentuale della popolazione che effettua acquisti online in Italia dovrebbe passare dal 68,2% del 2023 al 72,4% del 2027, una cifra superiore sia alla media europea (69,5%) sia a quella globale (66,6%). La crescita maggiore è però della Spagna, che passa dal 71,2% all'84,8% restando dietro alla Francia (da 78,8% a 80,7%), alla Germania (da 81,5% a 83,9%) e al Regno Unito (da 83,1% a 86,3%).

