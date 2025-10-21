Locci svela i segreti della banda 

Il pentito parla e i risultati si vedono. Giampaolo Locci, 57 anni, di Bari Sardo, ha fatto ritrovare agli inquirenti 42 chili di cocaina sotterrati in un terreno a Bari Sardo, un arsenale con kalashnikov, fucili a pompa, lanciagranate e munizioni oltre a 17mila euro in contanti. Le coordinate del punto esatto in cui recuperare il tesoro criminale le ha confidate a Danilo Tronci ed Emanuele Secci, i sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia titolari dell’inchiesta sul narcotraffico che, nell’ambito dell’operazione “Termine”, ha portato 50 persone in carcere, 9 ai domiciliari, 3 fra obbligo e divieto di dimora. Nove dei restanti 13 indagati in libertà hanno ricevuto la notifica di invito a rendere un interrogatorio. In tutto 75 indagati: alla maggior parte è contestata anche l’associazione per delinquere. Nell’ordinanza di 364 pagine del Gip Luca Melis, Locci è considerato il boss del sodalizio criminale. Assistito dall’avvocato Gennaro Di Michele, il pregiudicato è rinchiuso nel carcere di Lanusei.

Armi e droga

Non solo traffici ingenti di cocaina ed eroina. I gruppi sgominati il 6 ottobre scorso con l’operazione “Termine”, condotta dalla Dda di Cagliari e dal personale dell’Arma dei carabinieri, avevano la disponibilità di armi potenti e sono arrivati a sequestrare per diverse ore una persona durante un contrasto per una compravendita di cocaina andata male. Alcuni indagati facevano capo a Vincenzo Beniamino Marongiu, che tutti chiamavano Mino, ucciso il 9 luglio del 2024 in piazza Roma, ad Arzana, il suo paese, e per il quale la Dda ha accusato il compaesano Sandro Arzu poi morto suicida in carcere il 9 giugno scorso. Il risultato emerge dall’inchiesta dei militari della compagnia di Carbonia, coordinata dal procuratore capo Rodolfo Sabelli e dal sostituto Tronci, che ha sgominato due gruppi: uno si occupava di far arrivare la droga in Sardegna attraverso una rete di camionisti che nascondevano le sostanze in pertugi creati con marchingegni idraulici e meccanici. Un altro gruppo era specializzato nello spaccio sul territorio grazie a una serie di complici. Decisive le indagini con tecniche investigative innovative e tradizionali oltre al coordinamento di tutte le forze in campo: le varie Procure e i reparti territoriali operativi in tutta la Sardegna.

Matrice ogliastrina

Tra i destinatari dell’ordinanza in carcere ci sono quelli che, secondo le accuse, sarebbero a capo delle due organizzazioni, una di matrice ogliastrina riconducibile proprio a Giampaolo Locci, ex agente di polizia penitenziaria (professione svolta in giovane età e per un breve periodo), convertito all’agricoltura e all’allevamento di bestiame una volta lasciato il carcere dove aveva scontato le pene del processo “Tuono”. Nell’attività di spaccio, secondo la Dda, il suo braccio destro era considerato Mino Marongiu. Avevano rapporti stretti per reperire cocaina e eroina con dei narcotrafficanti albanesi, in particolare Soni Muca ed Elton Calliku, operativi in Toscana e Veneto, collegati con il gruppo sardo attraverso dei connazionali stabilitisi nell’Isola.

Locci, secondo gli investigatori, aveva una rete di collaboratori: il figlio di Marongiu, Nicola (attualmente irreperibile), e la compagna, Debora Contini, 34 anni, residente a Tortolì, detenuta a Uta e assistita da Mario Solanas e Stefano Piras, oltre a Davide Carracoi (51, autista di Locci), in carcere a Massama e assistito dal legale Alessandro Fanni, e Giulio Sechi (81, avvocato Mario Solanas), pensionato di Tortolì, ai domiciliari.

