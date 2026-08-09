Locci resterà all’Esperia Cutrupi torna a Selargius 

Il capitano resta al suo posto. Daniele Locci difenderà i colori dell’Esperia Cagliari anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’ala classe ’94, che lo scorso anno aveva ereditato la fascia da Fabio Villani, è la prima conferma annunciata dal club di via Pessagno.

Dopo gli arrivi di Sanna, Gallizzi e De Gregori, il mercato in entrata andrà avanti: si attendono un altro lungo e un’ala straniera, mentre i prossimi confermati dovrebbero essere Cabriolu, Manca e Pili. Resta incerta, infine, la posizione di Alessandro Potì: la sua permanenza all’Esperia sarà l’ultimo nodo da sciogliere prima dell’avvio della stagione.

Serie C: ecco Elia

La Ferrini Quartu cambia guida tecnica. Dopo la retrocessione in Divisione Regionale 1 e il ripescaggio sancito dalla Federbasket regionale, il club quartese ha scelto di affidare la panchina a Nicola Elia. Classe ’76, ex professionista in Sardegna e in varie formazioni della Penisola, prende il posto di Marco Sassaro, che aveva guidato il club nell’ultimo campionato.

A2 Femminile

È il mercato dei ritorni per il San Salvatore Selargius. Dopo aver riabbracciato Martina Pandori, guardia selargina reduce da un biennio trascorso tra la seconda divisione spagnola e Salerno, la formazione giallonera dà il bentornato anche ad Adriana Cutrupi. Pivot di 187 centimetri, classe 1996, Cutrupi aveva già indossato la canotta del San Salvatore tra il 2020 e il 2022. Nell’ultima annata ha militato con l’Ants Viterbo, sempre in A2 Femminile.



RIPRODUZIONE RISERVATA