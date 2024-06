Locci punta al tris: «Un nuovo mandato per finire il lavoro» 

Tomaso Locci, 49 anni, manager nell’azienda vitivinicola di famiglia e sindaco uscente, arriva al ballottaggio del 23 e 24 giugno contro Valentina Picciau forte del 40,2% dei voti (3.805 preferenze) al primo turno. Lo sostengono tre liste civiche.

Ha criticato aspramente l’apparentamento tra la sua sfidante e la coalizione che sosteneva Efisio Sanna, eppure quello che lei chiama “inciucio” è previsto dalla legge.

«Rimango dell’opinione che i cittadini hanno già scelto, ritengo una scelta politica lontana da me quella di far rientrare dalla finestra una coalizione che è stata sonoramente bocciata alle urne semplicemente per spartirsi le poltrone».

Ha anche parlato di “stile giudaico” di Picciau, vuole precisare meglio visto che detta così suona come una frase antisemita?

«Ma ci mancherebbe altro! Mi riferivo ovviamente a Giuda che rappresenta il tradimento per antonomasia nella storia, non certo agli ebrei e al giudaismo».

Il clima elettorale però, soprattutto in questi ultimi giorni, è apparso eccessivamente teso: non si poteva evitare?

«Sono cinque anni che subisco calunnie e diffamazioni a cui non ho mai risposto, il clima di cui parla è stato generato da altri non da me. Non è una lotta personale ma tra i programmi, noi siamo andati a parlare di programmi altri no».

Parte con un vantaggio di quasi 20 punti percentuali al primo turno: sicuro di vincere?

«Partiamo da una base importante e quasi 1.800 voti di differenza ma è necessario arrivare a fine partita, serve che i nostri sostenitori tornino a votare».

In caso di conferma cosa farete nei prossimi 5 anni?

«Il giorno dopo andrò in tutti i quartieri a ringraziare i cittadini, anche quelli che non mi hanno votato. Poi mi metterò subito al lavoro inaugurando l’impianto sportivo dove sorgerà il discount in via dell’Argine, la scuola di via San Gavino che abbiamo riqualificato e aprendo lo svincolo della 554 dopo dieci anni. Il grande lascito sarà invece dare alla città il Puc che ne disegnerà la crescita e che è già stato approvato in Consiglio, inoltre chiederemo una conferenza di servizi per risolvere una volta per tutte la viabilità sulla 554, senza dimenticare il progetto della Guardia medica e dell’ex Cries».

Che pagella si dà come sindaco?

«Le pagelle non mi piacciono, il giudizio invece è positivo. La mia è stata un’amministrazione di fatti che ha visto al centro il cittadino. Abbiamo realizzato il parco dell’ex cimitero, stanziato 4,5 milioni per il mercato civico e 5 milioni per rifare 52 strade, ci siamo anche aggiudicati 11 milioni del Pnrr».

Un ultimo appello agli elettori?

«Invito tutti i miei concittadini ad andare a votare perché è un diritto ma anche un dovere ed è giusto esprimere la propria volontà. Abbiamo già vinto nel 2016 e nel 2019, siamo una squadra di professionisti appassionati che vale e sa fare bene le cose. Per questo chiedo agli elettori di tornare alle urne per continuare insieme a cambiare Monserrato, con la certezza di avere me come sindaco per la terza volta».

