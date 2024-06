Locci proclamato sindaco: «Basta odio» 

Tomaso Locci è ufficialmente di nuovo il sindaco di Monserrato. Ieri sera è infatti avvenuta la proclamazione ufficiale in Municipio. Governerà per la terza volta consecutiva. Fra una settimana invece verranno proclamati i consiglieri eletti e successivamente, entro dieci giorni, ci sarà la formazione della Giunta e la seduta consiliare di insediamento.

La cerimonia

Una piccola folla di sostenitori e cittadini ha assistito alla cerimonia di proclamazione, che si è tenuta nella sala del palazzo del Consiglio comunale di piazza Maria Vergine. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso di Locci, visibilmente emozionato. Indossata la fascia tricolore, ha preso la parola. «Ammetto che questa volta non è stato facilissimo, infatti con Valentina Picciau - che riconosco essersi impegnata molto durante la sua campagna elettorale - c’è uno scarto di poco meno di 200 voti. Ma ce l'abbiamo fatta anche stavolta ed è questo ciò che conta. I cittadini hanno premiato il nostro operato e la nostra coerenza nel non voler fare nessun apparentamento politico in occasione del ballottaggio. Siamo orgogliosi di essere civici senza avere dietro le segreterie di partito a decidere cosa fare».

Mano tesa

Locci ha lanciato un appello all’opposizione, senza risparmiare qualche frecciatina: «È ora che si torni ad un clima sereno e di rispetto reciproco – ha detto -, perché purtroppo nei giorni che hanno preceduto il ballottaggio i toni si sono accesi abbastanza, e anche sui social ci sono stati attacchi pesanti nei miei confronti e in quelli della mia coalizione. Il clima di odio deve cessare per il bene soprattutto della cittadinanza. Sarò il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato, e i cittadini potranno contare sulla vicinanza dell’amministrazione comunale in ogni momento».

I prossimi passi

Il 3 luglio aprirà al pubblico l'Eurospin e il polo sportivo adiacente, ci sarà l'inaugurazione. I primi provvedimenti dopo l'insediamento della giunta, si concentreranno su alcune questioni «di importanza fondamentale», a partire dall’assetto della statale 554: «Per la riapertura dello svincolo di immissione su via XXI Aprile manca solo un documento da parte dell’Anas, dopodiché probabilmente non ci sarà da fare nient'altro e si potrà riaprire.

Un altro provvedimento sarà la richiesta alla Regione di indire finalmente la conferenza dei servizi per l’assetto viario della 554», che il primo cittadino vorrebbe diventasse strada urbana nel tratto appartenente al territorio di Monserrato e che venisse messa in sicurezza. Poi c'è la Casa della Salute: «Ci hanno mandato il progetto preliminare, però stiamo aspettando quello definitivo per il quale ci saranno delle interlocuzioni. Inoltre, entro luglio faremo l'accordo con il sindaco di Mandas Umberto Oppus per riattivare la tappa del trenino verde».

