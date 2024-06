Locci-Picciau, è di nuovo scontro  

A pochi giorni dal ballottaggio tra Tomaso Locci e Valentina Picciau - si vota domenica e lunedì - i toni tra i due sono sempre più accesi. Ieri il sindaco uscente ha attaccato Picciau con parole dure: «Dopo aver tradito nel 2018 il proprio partito, i cittadini che l'avevano sostenuta, commissariando il Comune e barattando con l'opposizione la candidatura a sindaca nelle successive elezioni e perdendole, prosegue perpetrando l'inciucio col candidato sindaco Sanna e tradendo i cittadini che l'hanno sostenuta come alternativa a tutte le altre collezioni in lizza».

La replica

Dura la replica di Picciau: «Il quasi ex sindaco lancia fango e sbraita su scenari catastrofici in caso di sconfitta, ma Monserrato è nata grazie agli sforzi di chi c'era prima di lui ed esisterà anche quando sarà mandato a casa. Grida a inciuci, ignorando la legge e accordi previsti per i ballottaggi. Nasconde la verità, dopo 8 anni di false promesse è lui il traditore degli elettori. Mandò via gli assessori ai Lavori pubblici Giuseppe Garau e ai Servizi sociali Tiziana Mori e la vicesindaca Maristella Lecca. Espulse Monserrato in Movimento che lo fece vincere nel 2019, perché non stava ai suoi giochi di potere che ignoravano il Consiglio e le poltrone sono state spartite tra i seguaci».

Le criticità

Continua: «Persegue solo i suoi scopi per avere le mani libere sulla città, sul Piano del centro storico e la raccolta dei rifiuti, che costa molto più di prima. E poi il progetto della rotonda inutile e costosissima a Su Mercau Becciu o quella che ospita un'opera somigliante al logo della sua lista “civica”. Fa il finto civico mentre a Cagliari frequenta le segreterie di Psd`Az e Lega, che non stanno col vero centrodestra rappresentato da Alberto Corda. Le manovre interne al suo schieramento fagocitano il prosieguo di modalità di governo fatte di guerre intestine e velleità personali che bloccano lo sviluppo con opere dannose, facendo ripiombare Monserrato nelle condizioni di periferia triste. Mancano regole eque per gli impianti sportivi, non ci sono attività culturali, le strade cadono a pezzi, parchi e spazi verdi inaugurati senza manutenzione, rapporti con enti e istituzioni bypassati per evitare confronti con i Comuni vicini meglio organizzati. Inoltre», conclude, «mancano servizi essenziali, la programmazione urbanistica è ferma, attività commerciali abbandonate e minacciate da opere decise dall'alto senza coinvolgere i cittadini. Fermiamo questo scempio e portiamo Monserrato ad avere un ruolo centrale nell'area vasta».

