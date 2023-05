Locci: «Nessuna ztl in centro, la petizione popolare è inutile» 

«Lo ribadisco ancora per l’ennesima e spero ultima volta: non ci sarà la Ztl nel corso e nemmeno una nuova isola pedonale».

Il sindaco Ignazio Locci a seguito della notizia della petizione popolare avviata nei giorni scorsi lo dice a gran voce: «La petizione è inutile e pretestuosa. Chi l’ha lanciata distoglie l’attenzione dalla verità e cioè dal fatto che non modificheremo nulla rispetto al passato. Non chiudiamo il traffico e non facciamo la Zona a traffico limitato (Ztl). Dopo i lavori di riqualificazione di Piazza Umberto, la situazione resterà invariata e cioè, chiuderemo al traffico le sere d’estate, come abbiamo sempre fatto da decenni e in quelle ore potranno passare solo i residenti, come è sempre stato».

Locci sottolinea che non c’è alcun segreto sulla proceduta relativa ai lavori di piazza Umberto «annunciati sin dal 2017: l’ho sempre dichiarato pubblicamente e il 68 per cento dei consensi ottenuto alle elezioni che mi hanno riconfermato sindaco mi danno titolo di fare ciò che avevo annunciato - dice - mi dispiace perché con queste persone ho parlato personalmente mentre della petizione ho appreso dal giornale. Aggiungo solo che si può anche non capire, ma senza possibilità di smentita posso affermare che l’argomento è strumentalizzato da chi vuole distorcere la verità. Pertanto intervengo per tranquillizzare i commercianti e i cittadini, il traffico non sarà chiuso».

