Locci: «Nessuna estromissione del centro commerciale» 

«Il centro commerciale naturale non è stato “estromesso” dall’organizzazione del Natale 2022».

Lo precisa il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci che evidenzia come gli uffici del Comune avessero messo a bando «i finanziamenti per la concessione di contributi per il coordinamento del mercatino di Natale. Un avviso al quale avrebbe potuto partecipare anche il Ccn, così come avvenuto in altre occasioni, poiché in possesso di tutti i requisiti. Ma all’avviso il Ccn, nè altri soggetti in possesso dei requisiti hanno partecipato: è dunque andato deserto e di conseguenza gli uffici, a norma di legge, hanno percorso altre strade». Nessuna istanza di ammissione al bando da parte del Ccn e quindi il via libera all’affidamento diretto a chi poi il Natale e i relativi festeggiamenti ha provveduto a organizzarli. «L’avviso pubblico - sottolinea il sindaco - campeggiava sia sull’albo pretorio online, sia sulla home page del sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco». In pratica, nessuna estromissione, bensì una volontà precisa quella dell’associazione dei commercianti di non partecipare al bando, nonostante, negli ultimi anni, l’organizzazione di eventi da parte del ccn fosse diventata oramai una consuetudine.

