Locci: «Mi candido per il terzo mandato» 

Se l’esibizione di Laura Pausini alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi fosse stata ritenuta impeccabile, probabilmente Ignazio Locci avrebbe aspettato ancora ad annunciare che si candiderà per il terzo mandato per la guida del Comune di Sant’Antioco. Invece, proprio la pesante affermazione dedicata alla cantante, espressa su Facebook dall’assessore alla Cultura Luca Mereu, e fortemente contestata in questi giorni da migliaia di persone ha movimentato tutto: mereu ha presentato le dimissioni, Locci le ha respinte e, contestualmente, ha annunciato che nel 2027 si ricandiderà per il terzo mandato da sindaco.

La decisione

«In merito alla pesante caduta di stile dei giorni scorsi, l’assessore Mereu ha rassegnato le proprie dimissioni ma ho deciso di non accettarle - ha detto il sindaco Ignazio Locci - perché ritengo che non si possano giudicare anni di lavoro e di dedizione alla città, dimostrati con serietà e attaccamento, sulla base di parole gravi ma che non qualificano la persona né il suo operato». Ieri mattina Luca Mereu si è presentato da Locci evidenziando il fatto di essersi reso conto di aver esposto non solo se stesso ma soprattutto il sindaco e tutta l’amministrazione a una pessima figura. «Ritengo certamente sbagliato il contenuto di quelle affermazioni e non mi riconosco in esse - ha aggiunto Locci - ma credo altrettanto che sia un errore confondere il terreno del confronto politico con il sottoporre a una gogna mediatica, seppure a fronte di un uso improprio e grave delle parole chi in realtà con i fatti ha dimostrato bene altro». Parole riprovevoli, insomma, ma non elementi da utilizzare come battaglia politica. «Per questo modo di affrontare le cose, ho deciso di rilanciare il tema del governo della città. - ha proseguito il sindaco - Sant’Antioco ha bisogno di credibilità, di persone che abbiano a cuore il lavoro e gli obiettivi della comunità. È per questo che annuncio la mia ricandidatura per il terzo mandato alle elezioni comunali del maggio 2027».

Il futuro

La scelta di Locci pare ben ponderata: «Tanto è stato fatto e tanto resta ancora da fare. – sottolinea – Vogliamo continuare a lavorare mettendo al centro la nostra città e il territorio: la tutela dell’ambiente, la programmazione territoriale, le opere pubbliche, la manutenzione del patrimonio comune, la cultura, le nostre tradizioni ancestrali, l’archeologia e tutto ciò che abbiamo voluto valorizzare e portare avanti». Parole quelle espresse ieri mattina da Ignazio Locci, affidate ai social, supportate, a suo dire, da tutta la maggioranza. «Avvertiamo ancora la necessità di una nuova spinta, di uno slancio ulteriore - ha concluso- per questo ho deciso di proseguire questo impegno. Lo faccio con emozione, ascoltando il cuore e la voce dei cittadini che mi hanno incoraggiato con forza ad andare avanti». Dall’opposizione, Ester Fadda puntualizza: «Rifiutare le dimissioni e rilanciare la candidatura non è un segnale di forza. È un’occasione persa per dimostrare che le parole responsabilità e rispetto non sono solo slogan».

