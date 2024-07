Locci: «La città continuerà a cambiare» 

L'agenda del sindaco Tomaso Locci è piena di appuntamenti e di obiettivi, scritti a chiare lettere nel programma elettorale di coalizione. Il conto dei primi cento giorni del terzo mandato comincerà a settembre, quando si dovranno comporre le nuove commissioni consiliari. Il concetto chiave, che tiene a ribadire, è «proseguire con il cambiamento di Monserrato».

Le priorità

«Non abbiamo mai smesso di lavorare per rendere migliore questa città, le cose da fare sono tante, alcune prioritarie». E comincia a elencarle. Innanzitutto c'è l'urgenza di nominare un nuovo comandante della Polizia municipale, considerato che Domenico Nannini ha vinto un concorso come funzionario della Polizia locale di Elmas. Temporaneamente, al suo postoo c'è Giorgio Lorrai, dipendente del settore, che si occuperà dell’ordinaria amministrazione in attesa della scelta del successore di Nannini. «Negli ultimi tempi abbiamo perso diversi dipendenti comunali che hanno vinto concorsi negli enti regionali o che sono andati in pensione, quindi dovremo assumerne altri». Entro fine anno la sede della Polizia locale verrà trasferita nello stabile dell’ex scuola elementare Lamarmora: «Manca da realizzare la parte esterna per il parco macchine, il resto è pronto», dice il sindaco.

Nuova 554

C'è poi la questione della 554, che Locci vuole venga messa in sicurezza e diventi una strada urbana per quanto riguarda il territorio monserratino: «Siamo pronti a partecipare alla conferenza dei servizi con l'Anas e la Regione per capire che cosa i Comuni debbano fare». E poi la guardia medica, che a Monserrato non c'è ancora: «Esiste un progetto della Regione, dobbiamo firmarlo e allo stesso tempo chiederemo quando potranno iniziare i lavori nella sede dell’ex Cries, che la ospiterà assieme al centro vaccinazioni».

Il Piano urbanistico

Altro tema molto caldo è il Puc, il Piano urbanistico comunale, approvato nei mesi scorsi dalla precedente Giunta: è necessario l'ok della Regione affinché possa essere attuato. «Con il nuovo assessore all'Urbanistica, Piergiorgio Massidda, riprenderemo le interlocuzioni e anche con la Città metropolitana, per ottenere i soldi necessari per i piani di risanamento di Su Tremini e Barracca Manna».

Ecocentro e viabilità

Locci rassicura anche sull’ecocentro: «È stata indetta la gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori, che speriamo possano iniziare a fine anno». La procedura è in mano alla Regione. Sotto l’egida della Città metropolitana, ci sarà la riqualificazione dello sterrato tra via Porto Botte e via Caracalla, per realizzare un parcheggio di scambio in previsione della riapertura della fermata della metro a San Gottardo. «Seguirò, sempre con la Città metropolitana, il progetto di una rotonda che precederà quella esistente che porta al Policlinico e snellirà il traffico da e verso l'ospedale».

Le altre priorità

Nell'agenda di Locci c'è anche il parco lineare di via Riu Mortu, la riapertura del Mercato civico che sta per essere riqualificato, l'inaugurazione dell'Arena eventi, la riqualificazione dell'arredo urbano, il miglioramento dell'appalto del verde soprattutto per quanto riguarda lo spazzamento stradale, «visto che ci sono piccole criticità». E ancora, nella zona di Riu Saliu sorgeranno un parco e un campo da calcio, in via Monte Marganai un'area verde con nuovi parcheggi. «In via Riu Mortu, nel tratto che arriva vicino alla caserma dei vigili del fuoco saranno realizzati marciapiedi e una pista ciclabile, e proseguiremo con il rifacimento delle strade, acquisteremo altre telecamere e ci sarà un presidio di Polizia locale anche di notte. Inoltre, riconsegneremo alle associazioni lo stabile di via Tito Livio». E assicura: «L'estate monserratina sarà ad agosto e settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA