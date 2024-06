Locci: «Gestiamo insieme l’invasione dei camper» 

Creare un arcipelago “camper friendly” fatto di regole e controllo. È l’idea che il sindaco di Sant’Antioco propone nell’ambito dell’unione dei comuni in seguito all’invasione di camper registrata in questo inizio di stagione nel territorio.

Nelle prossime settimane, l’argomento sarà al centro del dibattito con i sindaci di Calasetta e Carloforte. «Oggi parliamo di camper che circolano e sostano indisturbati e senza controllo - dice Ignazio Locci - lasciandoci il problema di rifiuti e scarichi reflui. Ci dobbiamo organizzare per gestire il fenomeno. Parliamo di una fascia alta di turismo e di una scelta culturale. Chi noleggia o acquista un camper vuole una vacanza diversa, all’aria aperta, che consente di godere di panorami, coste selvagge e incontaminate per vivere al meglio l’esperienza della vacanza». I vincoli imposti dal Piano paesaggistico regionale non consentono di realizzare strutture da destinare ai camper in fascia costiera. «È necessario cominciare a fare dei ragionamenti per ua valutazione della situazione – conclude Locci –. Non possiamo demonizzare i camper ma neppure accettarli passivamente».

