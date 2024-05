Locci ci prova ancora «Abbiamo fatto tanto, ora finiamo il lavoro» 

Candidato a sindaco di Monserrato per la terza volta, anche se la prima – nel 2016 - non finì bene: dopo due anni rimase senza maggioranza e arrivò il commissario. Nel 2019 invece fu un trionfo e anche una bella rivincita personale.

Adesso Tomaso Antonio Locci, classe 1975, laurea in Giurisprudenza e manager nell’azienda vitivinicola di famiglia – le Cantine Locci Zuddas – ci riprova, sperando che il detto “non c’è due senza tre” valga anche per la sua avventura politica. Sposato e padre di due figlie, è sostenuto dalle liste Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana.

Perché dovrebbero rieleggerla per la terza volta?

«Per continuare a cambiare Monserrato e portare avanti i progetti avviati. Stiamo parlando di 11 milioni dal Pnrr che ci consentiranno per esempio di realizzare il mercato civico. Ma soprattutto per avere un’amministrazione vicina ai cittadini e lontana dagli schemi partitici. Io non mi sento un sindaco ma un amministratore di un grandissimo condomino».

Nella sua coalizione solo liste civiche, perché questa scelta?

«Sono il cuore pulsante dei bisogni delle città e noi rappresentiamo i monserratini non le segreterie dei partiti, con cui ovviamente dialoghiamo e abbiamo rapporti».

Ma lei è di destra o di sinistra?

«A me piace lavorare e rispondere alle esigenze dei cittadini. Per fare il sindaco non servono le ideologie ma i fatti».

In molti l’accusano di essere divisivo, cosa risponde?

«Non ho mai fatto la guerra a nessuno ma se mi accorgo che le persone pagate coi soldi pubblici scaldano la poltrona allora non ci sto. Pretendo che si raggiungano gli obiettivi e chi non ci riesce va cambiato. Lo stesso vale per me».

Tre promesse che avete mantenuto?

«Il parco dell’ex cimitero realizzato dopo 25 anni d’attesa, l’adozione del Puc per il quale manca soltanto la valutazione della Regione e i Piani di zona che hanno consentito di dare risposta ai tanti che avevano il diritto di superficie delle case e non la piena proprietà».

Errori?

«Non mi rimprovero nulla, se non che abbiamo lavorato talmente tanto che sia io che i miei collaboratori abbiamo sacrificato la famiglia e il lavoro. Ma l’ho fatto per passione e non per altri interessi. Essere sindaco è difficile ma è una delle cose più belle che possono capitare».

Nelle frazioni di Su Tremini e S’Ecca e S’Arena mancano strade e servizi.

«Col nuovo Pai abbiamo mitigato il rischio idrogeologico in quelle zone ma senza l’adozione del Puc lì non si può fare niente. Ora che per merito nostro c’è le cose cambieranno, ma solo se vincerò io, perché la minoranza sul Puc ha votato contro».

Il primo progetto che prenderà in mano in caso di rielezione?

«La casa della Salute nell’ex Cries dove sorgerà il centro vaccinazione, la guardia medica e il poliambulatorio. Un’opera fondamentale».

Sicuro di vincere?

«Sicuro no, ma siamo convinti di aver lavorato bene. Abbiamo fatto tanto nonostante gli anni del Covid, quando siamo stati gli unici a portare cibo e farmaci a casa dei cittadini. E tanto possiamo ancora fare».

