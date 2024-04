Locci: «Basta rinvii, l’autorità di sistema deve gestire il porto» 

È l’unico porto ancora in capo alla Regione, ma il futuro e l’eventuale sviluppo della struttura passano attraverso il passaggio all’autorità di sistema portuale per la Sardegna.

La richiedsta

È l’appunto che il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ha registrato da tempo nel taccuino delle richieste finora inascoltate dalla giunta regionale precedente. Presto scriverà alla presidente Todde: «Non l’ho ancora fatto - dice Locci - perché secondo me meritano un po' di tempo per prendere atto di tutte le problematiche che dovranno affrontare. Il porto si configura come struttura di seconda categoria, classe terza. Se come penso tutti noi, vogliamo il rilancio, non possiamo prescindere dal chiedere e ottenere il passaggio della gestione dalla Regione all'autorità di sistema per la Sardegna. Certamente non può essere il Comune o la Regione che non hanno né le risorse né le competenze per poter gestire con cognizione il porto». Il primo cittadino sottoliena che «la legge demanda le competenze sulla gestione dei porti alle autorità di sistema. A distanza di 10 anni dal riordino delle competenze in materia di infrastrutture portuali, risulta difficile comprendere come il nostro porto non sia passato sotto l'ente statale».

Il passato

Quello della cittadina lagunare è l’unico porto escluso nonostante le diverse richieste inoltrate all’amministrazione regionale diretta da Cristian Solinas. «Abbiamo tentato in tutti i modi di spingere affinché si ponesse rimedio a questa stortura - ammette il sindaco Locci - ma purtroppo non siamo stati ascoltati o forse non compresi. Peraltro in questi anni abbiamo visto passare tanti finanziamenti per le politiche dei porti che, proprio per il fatto che siamo fuori dall'autorità di sistema, ci ha visto sempre tagliati fuori da ogni iniziativa. La cosa, sa ancor più di beffa se pensiamo che molte erano risorse regionali. Tradotto: la Regione ha dato soldi per tutti i porti fuorché per il suo». Il tentativo è quello di aprire una nuova stagione di dialogo con la nuova amministrazione regionale per favorire valorizzazione e rilancio del porto. «Il fine è quello di convincere tutti che se vogliamo parlare di rilancio del porto é necessario che questo passi sotto chi ha le competenze sui porti. Per farlo è necessario che la Regione ne promuova l'iter con una delibera di Giunta, così come ha fatto nel 2015 con Arbatax. Siamo fiduciosi e riproporremo le motivazioni avanzate».

