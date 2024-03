Locci: «Basta offese sulle pagine social» 

Innalzamento dei toni sui social network, il sindaco di Sant’Antioco non è più disposto a tollerare ingiurie e diffamazione: «Alcuni cittadini scambiano il diritto di critica, sempre legittimo, con l'ingiuria e la diffamazione, spargendo odio e veleno nella nostra comunità – ha scritto Ignazio Locci in un post - ritengo che il fatto più grave non sia tanto il reato in sé, quanto piuttosto il clima di odio e allarme che questi comportamenti creano, mettendo in serio pericolo chi lavora per le istituzioni. Non solo agli amministratori, ma anche i funzionari pubblici». Nel post che ieri dal primo pomeriggio ha attirato l’attenzione di tante persone è evidenziato che «questo “clima” diventa difficile da controllare e può dare origine a gesti pericolosi come già successo in passato. Per tutte queste ragioni, dopo attente e anche sofferte riflessioni, ho deciso che non posso più tollerare facendo finta di nulla, accettando passivamente, mio malgrado, quelli che ritengo essere reati. Davanti a certi atteggiamenti che valuto delittuosi, non arretro e non mi nascondo: da oggi mi rivolgerò all'Autorità giudiziaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA