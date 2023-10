L’occasione persa di un Latte Dolce opaco e sciupone  

Romana 1

Latte Dolce 0

Romana (3-5-2) : Antolini, Tarantino, Paolelli, Sfanò, Vagnoni, Spinosa, Ruggeri, Fiore (6' st Nannini), Succi, Calì, Armini. In panchina Mastrangelo, Ferraro, Macrì, Brevi, Alagna, Ricozzi, Lisi, Romagnoli. All. D'Antoni.

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu (41' st Canu), Aru, Cabeccia, Russu, Piga, Faye (41' st Marras), Saba (1' st Olivera), Muscas (41' st Grassi), Marcangeli, Scognamillo (26' st Imoh). In panchina Carboni, Nur- ra, Piredda, Salaris. All. Giorico.

Arbitro : Palmieri di Brindisi.

Rete : 28' st Calì.

Note : am moniti, Fiore, Calì, Ruggieri. Recupero: st 2’

Meno brillante del solito, il Latte Dolce cade a Roma contro la Romana (1-0) e spreca l'occasione per agganciare la capolista Cavese. Davvero inatteso lo stop contro un'avversaria modesta che aveva raggranellato appena un punto nelle ultime quattro giornate. L'approccio alla gara non è stato dei migliori per la squadra sassarese che rischia tre volte nel primo quarto d'ora: prima è bravo il portiere Congiunti su conclusione ravvicinata di Sfanò, poi è attento il difensore Russu su una palla pericolosa in area, quindi è sfortunato Vagnoni con il tiro che sfi or a l'incrocio dei pali. Nello scialbo primo tempo della squadra di Giorico c'è davvero po chissimo da segnalare se non un tiro angolato ma senza forza di Saba poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa è un altro Latte Dolce. Subito in evidenza Pireddu e Ruggeri, ma con conclusioni fuori misura. Al 54' Scognamillo ha la palla per sbloccare ma la traversa salva la Romana.

Al 71' Muscas in area col diagonale sfiora il palo sinistro. Esce Scognamillo ed entra Imoh, un attaccante per un attaccante. La gara sembra in pugno alla squadra sassarese quando a sorpresa segnano i padroni di casa: al 74' Armini riceve in area a destra, fa due passi e serve al centro il liberissimo Calì che non sbaglia da pochi metri.

Il finale è quasi un assedio. L'ultima occasione è nel recupero con Piga, ma il suo siluro viene deviato dal portiere e poi allontanato da un difensore.

