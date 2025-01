L’occasione d’oro del Budoni 

Budoni. Budoni contro Monastir, prima contro seconda. Tutti gli occhi sono puntati sul match di cartello della 18esima giornata di Eccellenza: il grande riavvio dopo la sosta per le festività ha permesso ai galluresi di arrivare al big match di domani con un vantaggio di tre lunghezze dopo aver ceduto il titolo di campione d’inverno ai rivali a causa del mezzo passo falso contro la Nuorese nell’ultima giornata del girone d’andata. Poi l’ampia vittoria sul Carbonia e la contemporanea sconfitta dei cagliaritani hanno determinato il contro sorpasso e, nell’ultimo turno, l’ulteriore allungo grazie al secondo passo falso di fila dei rivali.

«Non è decisiva»

All’andata finì in pareggio, 0 a 0. Ora chi ha più da perdere sono gli ospiti, perché una loro eventuale sconfitta potrebbe dare il la alla corsa del Budoni verso la riconquista della Serie D. Ma «non sarà la gara decisiva per il campionato, né per noi né per loro», afferma con sicurezza Filippo Fois, presidente del club in testa al campionato, «il torneo è ancora lungo, può succedere di tutto da qui all’ultima giornata. Sarà una partita aperta, perché si affrontano due squadre fortissime che nel corso della stagione si sono rinforzate, ma verrà sicuramente disputata in modo attendo da parte di entrambe le compagini». Questa Eccellenza di altissimo livello «è apertissima a qualsiasi tipo di risultato. Basti guardare il Barisardo, ultimo in classifica sino a pochi giorni fa e, nell’ultima giornata del 2024, protagonista contro di noi di una grandissima gara nella quale ci ha messo seriamente in difficoltà».

L’attaccante

Kaio Piassi, capocannoniere della squadra con 8 gol in campionato e domenica autore del gol vittoria contro il Ghilarza, si dice pronto ad affrontare i secondi della classe: «Conosciamo le qualità e i punti di forza del Monastir. È la formazione che ha la miglior difesa del torneo, sarà una gara importante ma non decisiva», sostiene l’attaccante brasiliano, «io cercherò di aiutare la squadra provando a fare il mio gioco, puntare l’avversario per cercare il gol o l’assist». Ieri intanto la società ha comunicato due nuovi innesti che rinforzano la rosa a disposizione del tecnico Raffaele Cerbone. Si tratta del difensore Luca La Rosa, ex capitano dell’Olbia, oltre duecento presenze tra i professionisti con la maglia bianca, e l’attaccante croato classe 2002 Stipe Tokic.

