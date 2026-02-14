L’occasione della Torres 

Sassari. C’è in palio una piccola fetta di salvezza oggi a San Benedetto del Tronto nel match che inizia alle 14,30. La vittoria per la Torres varrebbe l’aggancio alla Sambenedettese al quartultimo posto, o al peggio al terzultimo qualora il Perugia battesse il Carpi.

Gara dunque dal peso specifico notevole, anche perché all’andata gli odierni padroni di casa violarono il “Vanni Sanna” per 2-0 e quindi va riequilibrata la situazione degli scontri diretti. Va detto che quel colpaccio ha portato male ai marchigiani, perché da allora in 17 gare hanno vinto solo una volta (2-0 a Forlì) e hanno incassato ben 9 sconfitte precipitando in zona playout.

Serie no

Altro dato significativo: dopo aver battuto tra le mura amiche la Juventus Next Gen per 4-2 il 27 settembre, non hanno più fatto bottino pieno in casa e giovedì i giovani bianconeri hanno restituito lo sgarbo vincendo con un identico punteggio nella gara del debutto del tecnico Marco Mancinelli, chiamato proprio per invertire la tendenza negativa. Quattro i giocatori arrivati nel mercato di riparazione: l’attaccante Stoppa ha realizzato un gol in cinque gare da titolare, il difensore Lepri viene dalla Serie B (Reggiana), il centravanti Lonardo proviene dall’Atalanta Under 23 e il centrocampista Parigini dal Siracusa.

Stato di forma

I rossoblù di Greco sembrano avvantaggiati, tanto più che proprio in trasferta riescono ad esprimersi con più fluidità come dimostrato con il colpaccio sul campo della Ternana e con la vittoria sfiorata ad Ascoli. Il rientro dalla squalifica dell’esterno Zambataro (verrà schierato sulla fascia sinistra) consente al tecnico Greco di fare un po’ di turnover per avere qualche giocatore fresco nell’undici di partenza. In quest’ottica potrebbero giocare da subito anche Nunziatini in difesa, Mastinu a centrocampo e Luciani in attacco.

Strate gia

Da capire piuttosto se la Sambenedettese confermerà la difesa a quattro introdotta da Mancinelli e soprattutto se disputerà una gara prudente o cercherà di aggredire il match alla ricerca del successo che la riporti fuori dalla zona playout. La Torres preferisce in genere avere possesso palla, ma contro l’Ascoli che ha giocato a viso aperto ha dimostrato di saper far male anche nelle ripartenze grazie alla rapidità di Sala, Di Stefano e Sorrentino.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Brentan, Mastinu (Masala), Zambataro; Di Stefano, Sorrentino (Mastinu); Luciani.

