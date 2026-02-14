VaiOnline
Serie C.
15 febbraio 2026 alle 00:26

L’occasione della Torres 

Con la Sambenedettese in palio il possibile aggancio salvezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. C’è in palio una piccola fetta di salvezza oggi a San Benedetto del Tronto nel match che inizia alle 14,30. La vittoria per la Torres varrebbe l’aggancio alla Sambenedettese al quartultimo posto, o al peggio al terzultimo qualora il Perugia battesse il Carpi.

Gara dunque dal peso specifico notevole, anche perché all’andata gli odierni padroni di casa violarono il “Vanni Sanna” per 2-0 e quindi va riequilibrata la situazione degli scontri diretti. Va detto che quel colpaccio ha portato male ai marchigiani, perché da allora in 17 gare hanno vinto solo una volta (2-0 a Forlì) e hanno incassato ben 9 sconfitte precipitando in zona playout.

Serie no

Altro dato significativo: dopo aver battuto tra le mura amiche la Juventus Next Gen per 4-2 il 27 settembre, non hanno più fatto bottino pieno in casa e giovedì i giovani bianconeri hanno restituito lo sgarbo vincendo con un identico punteggio nella gara del debutto del tecnico Marco Mancinelli, chiamato proprio per invertire la tendenza negativa. Quattro i giocatori arrivati nel mercato di riparazione: l’attaccante Stoppa ha realizzato un gol in cinque gare da titolare, il difensore Lepri viene dalla Serie B (Reggiana), il centravanti Lonardo proviene dall’Atalanta Under 23 e il centrocampista Parigini dal Siracusa.

Stato di forma

I rossoblù di Greco sembrano avvantaggiati, tanto più che proprio in trasferta riescono ad esprimersi con più fluidità come dimostrato con il colpaccio sul campo della Ternana e con la vittoria sfiorata ad Ascoli. Il rientro dalla squalifica dell’esterno Zambataro (verrà schierato sulla fascia sinistra) consente al tecnico Greco di fare un po’ di turnover per avere qualche giocatore fresco nell’undici di partenza. In quest’ottica potrebbero giocare da subito anche Nunziatini in difesa, Mastinu a centrocampo e Luciani in attacco.

Strate gia

Da capire piuttosto se la Sambenedettese confermerà la difesa a quattro introdotta da Mancinelli e soprattutto se disputerà una gara prudente o cercherà di aggredire il match alla ricerca del successo che la riporti fuori dalla zona playout. La Torres preferisce in genere avere possesso palla, ma contro l’Ascoli che ha giocato a viso aperto ha dimostrato di saper far male anche nelle ripartenze grazie alla rapidità di Sala, Di Stefano e Sorrentino.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Brentan, Mastinu (Masala), Zambataro; Di Stefano, Sorrentino (Mastinu); Luciani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 