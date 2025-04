L’occasione della Torres 

Sassari. A tre vittorie dalla certezza del terzo posto. Il Pescara ha perso l’anticipo sul campo del Pineto e quindi oggi nel match di pranzo contro la Spal (si gioca al “Vanni Sanna” alle 12,30) la Torres può portarsi a +6 dagli abruzzesi, che comunque mercoledì recupereranno la gara contro l’Arezzo.

Le motivazioni dei rossoblù sono forti, perché sanno che mantenere il podio significa disputare i playoff dalla fase nazionale che scatta dopo i due turni della fase all’interno dei gironi di appartenenza. D’altro canto anche la motivazione della Spal è fortissima dopo la sconfitta del fanalino di coda Legnago Salus. Fare risultato positivo a Sassari significa incrementare il +4 sull’ultimo posto, che porta direttamente tra i dilettanti. Sfuggire invece ai playout è quasi impossibile, salvo la Spal faccia un clamoroso en plein.

L’avversaria

Occhio a una caratteristica particolare della formazione ferrarese: nei primi 40 minuti è raro segni un gol, ma ne ha realizzati 6 nel finali di primo tempo e 23 nel secondo. Del resto anche all’andata la vittoria della Spal era arrivata all’80’ con Buchel. Va ricordato però che in avanti è infortunato Karlsson e non è al meglio Antenucci, il migliore realizzatore con 11 reti. Se dovesse restare inutilizzato, l’attacco ferrarese sarebbe veramente ridotto ai minimi termini.

La difesa è la peggiore del campionato con ben 59 reti incassate. Solo per quattro volte la porta è rimasta immacolata, in un caso nel match contro la Torres.

Le scelte rossoblù

Obbligate in difesa le mosse del tecnico Greco. La squalifica dei due difensori Idda e Mercadante toglie qualsiasi dubbio sulla composizione del terzetto difensivo: Antonelli al centro affiancato da Fabriani e Dametto.

A centrocampo il dubbio è se, vista l’assenza dello squalificato Giorico, si voglia affiancare Brentan a Mastinu oppure a uno tra Masala e Casini, più portati all’interdizione. In avanti dovrebbero essere confermati Diakite e Fischnaller, a meno che non si decida di recuperare Varela e far partire Fischnaller dalla panchina per farlo riposare. C’è anche Zamparo che ambisce a ritrovare una maglia da titolare, ma vederlo insieme a Diakite avrebbe senso solo con Mastinu sulla trequarti.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Brentan, Mastinu, Guiebre;

Scotto, Fischnaller (Varela); Diakite. Allenatore Alfonso Greco.

