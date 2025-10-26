L’occasione della cantante di Uta Angelica Ibba nella scuola di “Amici” 

Angelica Ibba, in arte Angie, entra ufficialmente nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi.

La gara

La giovane cantante originaria di Uta (proprio come Luna Melis, la rivelazione di “X Factor” 12 oggi cantante sempre più in ascesa) ha eliminato Frasa nella sfida lanciata da Rudy Zerbi: per conquistarsi un posto nella scuola più famosa della tv ha proposto prima un inedito, “Poco poco”, il doloroso addio a qualcuno che non ti ama abbastanza, poi, con le dita sul pianoforte, una cover, “Can’t help falling in love” di Elvis Presley. Superiore la sua performance per la cantautrice Federica Camba, chiamata a giudicarli, e per Angie si sono spalancate le porte del talent, nella squadra di prof Zerbi. Piccola nota “sarda”: Federica Camba, nome d'arte di Federica Fratoni, romana, è cresciuta a Cagliari, dove ha studiato e ha iniziato la sua carriera.

La gavetta

Classe 2001, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica e, seguita dalla manager Crista Pavan, Angie ha debuttato in tv da bambina, a 9 anni, entrando a far parte del cast della quarta edizione di “Ti lascio una canzone”. Nel 2018 ha partecipato a “The Voice of Italy”, conquistando i giudici con “Issues” di Julia Michaels e in particolare J-Ax che l’aveva voluta nella sua squadra.

Diplomata all'accademia Vms Italia di Loretta Martinez, nel 2022 Angie ha debuttato con il singolo “Scema”, scritta insieme a Adel Al Kassem e Riccardo Scirè. Con ADA Music Italy ha pubblicato il suo primo EP, “Per te”, una raccolta di cinque pezzi che ricostruiscono in musica il suo primo anno da artista indipendente.

«I miei sogni»

La svolta è arrivata dopo l’uscita del singolo “Frasi mai dette”, scritto con Steve Tarta, che ha letteralmente spopolato sui social con oltre 1 milione di ascolti. Un successo che ha portato nella primavera 2024 alla firma del suo primo contratto con una major, EMI Records Italy/Universal Music, con cui ha pubblicato il singolo “Vent’anni”: «Vent’anni sono io, sono i desideri espressi davanti alle candeline ogni anno, sono i miei amici, sono le notti in camera a scrivere canzoni, sono i viaggi per tornare verso casa», racconta Angie sui social, nel cuore sempre la sua Sardegna.

Con il brano “Scorpione” a dicembre 2024 Ibba si è giocata il Teatro Ariston assieme ad altri 24 finalisti nel programma Sanremo Giovani. E anche se non è arrivata fino in fondo «sono stata me stessa e sono fiera di me per questo».

«In valigia»

Dopo i suoi ultimi singoli “Se ci lasciassimo domani” e “Dolcementedolcemente”, ha appena messo in archivio un’estate in tour con «una valigia piena di tanti ricordi, tante belle persone, tanti abbracci, tanta gratitudine e la speranza di poter rivivere tutto questo ancora». Ora la nuova sfida, a cui arriva più preparata che mai.

RIPRODUZIONE RISERVATA