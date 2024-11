L’occasione del Monastir 

Nona giornata oggi in Eccellenza e, pur in assenza di scontri diretti tra le prime della classe, potrebbero non mancare sorprese. Il fischio d’inizio di tutti gli incontri è fissato alle 15. Il Budoni, capolista in compagnia del Monastir, è atteso a Cagliari, allo stadio “Piero Polese” di viale Marconi, per la sfida contro la Ferrini. Un esordio difficile per il nuovo tecnico dei blucerchiati, Bebo Antinori, subentrato a inizio settimana al dimissionario Sebastiano Pinna. I cagliaritani sono penultimi con sette punti e hanno perso le ultime due gare. Stanno pagando cari i tanti infortuni. Intanto è stato rimpiazzato il portiere Marco Manis, trasferitosi all’Ilvamaddalena, con Aniello De Luca, ex della Cos. I galluresi, imbattuti, non intendono rallentare la corsa e si sono rinforzati con l’arrivo dell’olandese Edwin Anane Gyasi, esperienze in Serie A nei tornei norvegese, bulgaro, albanese e israeliano e in B in quelli olandese e turco.

Al Signora Chiara

Il Monastir di Marcello Angheleddu riceve un Ghilarza reduce dalla pesantissima sconfitta col San Teodoro. Difficilmente Cocco e compagni si faranno sfuggire l’intera posta in palio. Al “Signora Chiara” di Calangianus c’è il derby tra gli uomini di Simone Marini e il Tempio: i giallorossi sognano l’aggancio ma i galletti faranno di tutto affinché questo non accada e per evitare che cresca il gap dalla prima piazza, attualmente di 4 punti. L’Ossese, che sembra aver ripreso vigore col successo del “Frogheri” di Nuoro, ospita la cenerentola Barisardo. Nei bianconeri probabile l’esordio dei nuovi innesti, l’attaccante Mauricio Villa e il trequartista Giancarlo Lisai. Prima assoluta per il neo tecnico degli ogliastrini Nicola Ruggeri.

La zona playoff

L’Iglesias, che non conosce pareggi (quattro vittorie e quattro sconfitte), affronta allo stadio “Monteponi” l’ostico Taloro Gavoi che finora ha fatto meglio in trasferta che in casa. Il Villasimius, con alle spalle due vittorie consecutive, gioca sul campo dell’Alghero. Le sfidanti vogliono ottenere i tre punti per tentare di aggrapparsi alla zona playoff. Il San Teodoro contro la Nuorese va a caccia della prima vittoria interna ma i barbaricini hanno bisogno di punti essendo scivolati nell’anonimato del centro della classifica.

A Sassari il Li Punti gioca col Carbonia: i sassaresi stanno prendendo gusto con le vittorie avendo conquistato sei punti nelle ultime due giornate dopo i tre (frutto di altrettanti pareggi) raccolti nelle prime sei. I minerari, che non vincono da quattro turni, sono scivolati nella zona calda della classifica: lotteranno con il coltello tra i denti.

