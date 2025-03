L’occasione del Budoni per chiudere i conti 

In Eccellenza comincia il lungo rettilineo che conduce al traguardo: chi lo taglia per primo conquista la Serie D, obiettivo ambito ma non per tutti. Oggi è in programma la 25esima giornata, dunque ne restano sei. In palio ci sono 18 punti: la capolista Budoni ne ha 5 di vantaggio sul Tempio e 6 sul Monastir, dunque può permettersi di sbagliare una partita. Le avversarie no. A meno di crolli clamorosi e inattesi dei galluresi, che a oggi hanno perso solo una volta e vantano la seconda difesa del torneo.Se a questo si aggiunge che questo pomeriggio saranno di scena in casa del Li Punti, penultimo in classifica, è difficile ipotizzare un passo falso. Così questo turno potrebbe addirittura essere favorevole alla battistrada, perché la più immediata inseguitrice sarà impegnata in una sfida ben complicata al Monteponi contro l’Iglesias, ora in quinta posizione (dunque in zona playoff) e intenzionata ad avvicinare l’Ossese al quarto posto.

Spera così di tornare al secondo posto il Monastir, impegnato tuttavia in un match non semplice in casa di un San Teodoro non ancora a distanza di sicurezza dalla zona playout. Strappare i tre punti non sarà semplice ma la squadra del tecnico Angheleddu ha numero davvero impressionanti: pur neopromossa (e protagonista di un mercato da grande), vanta il miglior attacco con 55 reti fatte e la miglior difesa con appena 7 gol incassati.

L’Ossese, quarta e vincitrice della Coppa Italia di categoria, è in netto calo. Partita con l’ambizione di vincere il torneo, ora può puntare sui playoff ma deve riavviare un motore al momento un poco inceppato. A cominciare da oggi, anche se ospita il Carbonia che, a sua volta, ha bisogno di punti (per salvarsi). I sulcitani sono altalenanti ma la formazione è di livello e quando è in giornata può creare problemi a chiunque.

Tra le altre partite spicca sicuramente Ferrini-Barisardo, sfida salvezza che nessuna delle due può sbagliare. I cagliaritani devono assolutamente vincere se vogliono risalire la china. Chiudono il programma Alghero-Nuorese, Taloro-Villasimius e Calangianus-Ghilarza. (an. m.)

