L’occasione da non perdere 

Olbia. Per la prima volta in carriera Roberto Occhiuzzi assisterà a un incontro della sua squadra dalla tribuna. «Ma sono tranquillo», assicura l’allenatore dell’Olbia, assente in panchina oggi al “Nespoli” contro l’Imolese (ore 14,30) per squalifica. «Ho piena fiducia nel mio collaboratore tecnico Castricato e nel mio vice Paniziutti, che preparano le partite con me. Hanno le idee chiare e godono della stima dei ragazzi: è capitato anche a me di stare al loro posto, è importante che chi mi sostituisce non abbia paura di fare delle scelte nel corso del match», ha premesso ieri prima di presentare la sfida della 31ª giornata di Serie C con la vice cenerentola del girone.

Sfida diretta

Uno scontro diretto con un avversario che in classifica, con 22 punti, segue l’Olbia a -9 nei playout, e che preoccupa il giusto Occhiuzzi. «Non prenderemo sottogamba l’Imolese: non ce lo possiamo permettere, e la squadra è sul pezzo», ha spiegato l’ex Cosenza. «La serenità che ci deriva dagli ultimi risultati, frutto della continuità di prestazioni, ci consente di affrontare le partite con maggiore fiducia e consapevolezza, ma sappiamo che ci aspetta una gara piena di difficoltà: l’Imolese è una squadra ferita che verrà a Olbia con tante assenze ma bene allenata e preparata, e con la voglia di fare punti per provare a uscire dalla bassa classifica. Nelle ultime gare ha fatto buone prestazioni per cui merita le attenzioni del caso, ma anche loro devono sapere che contro di noi sarà dura. Ci attendono 8 battaglie, con 24 punti in palio da qui alla fine: vogliamo conquistarne il più possibile per rimetterci in carreggiata ma senza farci prendere dall’ansia e dalla paura, ragionando gara dopo gara».

Gli avversari

A partire da quella con l’Imolese, che al di là della fame di punti e delle legittime ambizioni di salvezza vanta uno dei peggiori trend del ritorno con 7 sconfitte sulle 18 totali (record negativo nella categoria), 3 pareggi, una vittoria e il peggior attacco del torneo con 17 gol. Ma Occhiuzzi invita tutti a dare ai numeri il peso che meritano. «Nella classifica del girone di ritorno l’Olbia è sesta per rendimento eppure siamo ancora qua, a lottare in zona retrocessione», ha sottolineato il tecnico dei bianchi, reduci tra 3 vittorie e 2 pareggi. «Dobbiamo restare umili e badare al sodo: oggi posso dirmi sereno, contento lo sarò solo a obiettivo raggiunto», ha concluso. Torna a disposizione Biancu dopo il turno di squalifica scontato nella vittoriosa trasferta di Gubbio; mancheranno per infortunio Travaglini e Konig.