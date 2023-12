Locatelli, tappa a Nuoro: «Vicina alla madre per la morte di Sergio» 

Un messaggio di cordoglio, speranza e vicinanza a Betty, mamma di Sergio Nardelli, il disabile 49 enne di Nuoro morto lunedì per le esalazioni sprigionatesi in un rogo nello scantinato della sua casa in via Urbino.

È quello che ieri mattina, la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha voluto mandare alla mamma della vittima, durante la visita del Centro socioeducativo seguito da Progetto Uomo, cooperativa sociale che da decenni garantisce a Nuoro e nel territorio il supporto a famiglie di persone con disabilità.

L’attenzione

La tragedia di Sergio Nardelli ha colpito profondamente la ministra, informata già lunedì sera, prima del suo arrivo a Nuoro. «In questo momento - ha sottolineato - ci tengo a mandare un messaggio davvero di vicinanza di saluto di affetto alla mamma di Sergio. Penso che questa sia una tragedia con un dolore così grande che necessita di una vicinanza del mondo delle istituzioni e della comunità di Nuoro che si stringerà sicuramente intorno a questa mamma. In attesa poi che si faccia chiarezza sull'evento stesso - prosegue - questo è il momento della riflessione. Ilmio pensiero va alla mamma e una preghiera per Sergio che non c'è più».

La tragedia

Pochi dubbi sulla tragedia di via Urbino. L’inchiesta aperta dalla Procura, è stata subito chiusa come incidente domestico. Betty, la mamma di Sergio è stata ricoverata in cardiologia al San Francesco. Ha le mani ustionate. Bruciature provocate quando insieme al vicino di casa che l’ha avvista ha provato a portare fuori il suo figlio. Ma per Sergio Nardelli, 49 anni, disabile non vedente e che non deambulava non c'era più nulla da fare. Con lui è morta anche la sua amata Lucy, una cagnolina a cui era affezionatissimo. L’hanno ritrovata senza vita al suo fianco, non l’ha mai abbandonato. Oggi, alle 10.30, nella chiesa delle Grazie si svolgeranno i funerali.

Vista in Ogliastra

Il tour della Locatelli ha contemplato anche una visita all’associazione Ogliastra Informa a Lanusei. Un incontro voluto per visitare quella che ha definito una "buona prassi" di approccio alla persona con disabilità, alla famiglia e alla comunità tutta. «Ho avuto il privilegio di conoscere OgliastraInforma – ha dichiarato Locatelli – questa straordinaria realtà che grazie ai fondatori, e in particolare a Luca Ferreli, ha sviluppato progetti bellissimi di condivisione con tutto il territorio. Grazie per la straordinaria energia con cui contribuite a mantenere sempre più viva questa meravigliosa realtà».

L’associazione da 16 anni è attiva nel territorio a favore dei diritti delle persone con disabilità intellettive. «Siamo onorati di essere stati scelti per questa visita», ha commentato la presidente Rita Concu.

