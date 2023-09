Locatelli sulla scia di Spalletti 

«Con Mancini qualcosa si era incrinato, va ringraziato per la vittoria dell'Europeo con cui abbiamo fatto la storia. Ormai però è passato, adesso pensiamo al futuro, c'è un nuovo allenatore, la sua carriera parla per lui, c'è tanta energia, siamo tutti carichi. I cambiamenti vanno sempre visti e vissuti in modo positivo». La Nazionale volta pagina e se c'è un giocatore che incarna tutto questo è Manuel Locatelli tornato in azzurro dopo un anno e reduce dall'esclusione a giugno dalla fase finale della Nations League. «Se mi sono spiegato perché sono rimasto fuori? Le prime colpe sono mie, ho fatto un esame di coscienza», ha detto il centrocampista della Juventus. «Poi parlai con Mancini, lui aveva le sue idee, io le mie. Ora però guardiamo avanti, è arrivato un grandissimo allenatore, la carriera parla per lui, indossare questa maglia non deve essere mai un peso».

Senso di appartenenza

Proprio sull'importanza della maglia azzurra e sul senso di appartenenza che Spalletti ha fondato il primo discorso rivolto ai giocatori, toccando le corde di tutti come conferma lo stesso Locatelli: «Le sue parole ci hanno emozionato, abbiamo tutti voglia di conoscerlo e anche lui deve conoscerci, siamo tutti molto carichi, c'è tanta energia». Ancora presto per capire come questa si sprigionerà attraverso il gioco e le idee del neo commissario tecnico «anche perché - sorride lo juventino - abbiamo fatto un solo allenamento insieme'», ma qualcosa è già trapelato: «Un'impronta di cosa lui vuole da noi c'è già, bisogna seguire quello che ci chiederà e lo faremo, l'impostazione, poi cosa e come dovremo fare certe cose lo vedremo di gara in gara».

La svolta da regista

Intanto sentirsi di nuovo dentro il progetto azzurro lo rende felice: '«Tornare qui è sempre un onore, sono contento. Ho vissuto un anno complicato, anche con la Juventus. Ora la situazione è migliorata, ci sono ruoli ben definiti. E io sono cresciuto, maturato. La voglia e la determinazione ti portano a ottenere grandi risultati». Spalletti lo vede regista: «Mi sto specializzando in questo ruolo, non ho paura di prendermi delle responsabilità eppoi mi piace toccare tanti palloni durante la partita, mi diverte».

Macedonia nel mirino

Locatelli ancora non sa se toccherà a lui sabato contro la Macedonia del Nord ma se sarà così si farà trovare pronto, vuole voltare pagina e non è il solo in questa Italia: «Ci aspetta una gara difficile, ci ricordiamo bene come è finita l'ultima volta che abbiamo affrontato questo avversario». Il riferimento è chiaramente alla sconfitta che ha impedito agli azzurri di qualificarsi al Mondiale in Qatar. «Anche per questo servirà massima attenzione», sottolinea il centrocampista della Juventus. «Conta soprattutto vincere, ma anche avere la voglia e l'entusiasmo di vestire questa maglia. Io ce l’ho, tutti quelli che sono qui ce l’hanno».

