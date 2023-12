Locatelli promuove la Sardegna: «Buone pratiche sulla disabilità, ma ora azzeriamo la burocrazia» 

«Sulle disabilità in Sardegna sono stati fatti passi da gigante, ma ora dobbiamo azzerare la burocrazia». A dirlo, ieri a Cagliari, è stata la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli. L’esponente del Governo Meloni si fermerà nell’Isola anche oggi, con tappe in Ogliastra, nel Nuorese e a Sassari, dove concluderà il suo tour alle 17.30 con un convegno al Palazzo della Provincia.

A Villa Devoto

La ministra in quota alla Lega ha iniziato la sua due giorni sarda a Villa Devoto, dove ha incontrato il governatore Christian Solinas. La coesione e il dialogo tra i protagonisti delle varie azioni, per la ministra, sono la base di interventi adeguati: «Sono convinta che ormai non si possa più pensare di fare delle politiche senza coinvolgere istituzioni, enti del terzo settore, mondo privato», ha detto Locatelli. «Serve il contributo dei singoli cittadini perché, come ha detto anche il presidente della Repubblica in occasione della Giornata per i diritti delle persone con disabilità, stiamo assistendo a un cambio di prospettiva nel quale io credo e questa nuova visione parte proprio dalla concezione che dobbiamo vedere in ogni persona un talento, una competenza da valorizzare. Dobbiamo farlo insieme, perché si passa proprio dal concetto di assistenzialismo all’idea che ogni persona può contribuire alla crescita del nostro Paese. Quindi parlo di formazione, inclusione lavorativa, progetti anche per il tempo ricreativo e sociale, cioè il diritto alla felicità per tutti è sacrosanto e per poterlo garantire noi abbiamo bisogno di favorire, insieme al benessere e alla salute, anche una serie di altri servizi che vanno dallo sport alle attività di altro genere». Tutti aspetti che nell’Isola, per l’esponente del Governo, troverebbero terreno fertile. «Le risorse del Fondo unico per le disabilità, oltre 550 milioni, sono destinate a progetti che vanno sui territori e che collaborano con il mondo del terzo settore delle associazioni. In Sardegna, poi, la Regione ha stanziato 200 milioni per l’assistenza e il sostegno alla disabilità».

I temi

Locatelli ha inaugurato a Cagliari la nuova casa dell'associazione Bambini cerebrolesi Sardegna (Abc), ha visitato l’istituto per ciechi, “Casa Futuro” a Pirri e la sede dell’Anfass a Selargius. «Nell’Isola ci sono molte buone pratiche», ha precisato, «che si possono ampliare ed esportare ancora di più per andare nella direzione che a livello governativo stiamo portando avanti con il progetto di vita contenuto nella legge delega. Speriamo di poter portare a sperimentazione, dal primo gennaio del 2025, una grande riforma della disabilità che prevede quattro decreti attuativi. Il primo è l'istituzione del Garante nazionale sulla disabilità. Il secondo la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, per l'accessibilità ai servizi. Il terzo è una cabina di regia che avrà il compito di individuare il metodo per i livelli delle prestazioni sociali, ma anche di monitorare la gestione unitaria delle risorse. Il quarto, cioè il decreto attuativo sulla valutazione di base, è il più importante: parliamo del metodo di ricognizione dell'invalidità civile. Non è possibile che ci siano delle persone con una diagnosi certa che ogni due-tre anni debbano rifare la visita davanti alla Commissione. Questa situazione deve finire», chiosa Locatelli: «Semplifichiamo, togliamo anche alcuni certificati che erano doppi, tripli, se non addirittura quadrupli e, dall'altra parte, introduciamo un progetto di vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA