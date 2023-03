Locandine dedicate alle donne sulle vetrine di viale Colombo 

Anche il Centro commerciale naturale “La via del mare” di viale Colombo, celebra la festa della donna con il progetto “Essere donna”. In occasione dell'8 marzo in tutte le attività associate sarà affissa una locandina dedicata a tutte le donne che hanno fatto e che stanno facendo la storia, insieme a tutte coloro che ogni giorno lavorano lungo la Via del Mare.

Durante la giornata saranno presenti anche associazioni che si occupano di informare e sensibilizzare su tematiche legate al mondo femminile. Per l’occasione sarà anche stampata una maglietta dedicata proprio alla festa della donna. Il CCN continua così nella sua attività dopo le iniziative del periodo di Natale a cui era stato dato il via in occasione della giornata contro la violenza sulle donne con la presenza anche in quel caso di associazioni e di dibattiti sul tema. E anche per San Valentino era stata portata avanti un’iniziativa insieme ai bambini delle scuole.

E intanto non si ferma il fermento nelle strade dello shopping. In via Marconi è cominciato l’iter per la costituzione del centro commerciale naturale già annunciato alla fine dell’anno scorso e che andrà ad aggiungersi a quello di viale Colombo e a quello di via Porcu che era stato il primo a costituirsi.

