Localizzato il corpo di Rosa Bechere 

Era nell’aria la svolta delle indagini, dopo le nuove attività ordinate nei giorni scorsi dalla Procura. I Carabinieri di Olbia hanno elementi per ritenere che il corpo di Rosa Bechere (la pensionata scomparsa alla fine di novembre dell'anno scorso) sia stato sotterrato vicino alla chiesa di San Vittore, alle porte della città. Ed è partita una operazione che porterà nelle zona decine di militari, oltre al personale del Reparto territoriale di Olbia anche i Cacciatori di Sardegna e unità cinofile specializzate. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Gregorio Capasso e dal pm Daniele Rosa, in realtà sono già stati nelle campagne di San Vittore, ma nelle prossime ore inizierà una battuta di ricerca con l’utilizzo di un cane (in Italia gli animali con queste caratteristiche sono due) addestrato per l’individuazione di resti umani sottoterra.

Idee chiare

L’utilizzo del cane e degli operatori specializzati (in arrivo dall’Emilia Romagna) è la prova che i carabinieri hanno una idea ben precisa, Rosa Bechere è morta e il suo corpo è stato nascosto nelle campagne di San Vittore. La tesi dell’omicidio è invece ancora tutta da dimostrare, ma il ritrovamento del corpo potrebbe rivelarsi decisivo per risolvere il giallo.

Le nuove indagini

La Procura ha dato precise disposizioni, le indagini (come è normale) sono coperte dal riserbo massimo. Indiscrezioni però confermano che nelle ultime settimane i carabinieri di Olbia hanno incontrato i pm a Tempio e sarebbero state attivate nuove intercettazioni che riguardano altre persone, rispetto ai soggetti si qui “ascoltati” e non si parla solo di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, i due indagati per il presunto omicidio della pensionata. Va ricordato che Rosa Bechere, della quale non si hanno più notizie dal 25 novembre 2022, era stata pesantemente minacciata e aveva denunciato tutto. Era finita nel mirino di diverse persone dopo l’arresto del marito Davide Iannelli, in carcere dal marzo 2022 per l’omicidio del rivale, Tony Cozzolino. Sempre stando a indiscrezioni i carabinieri hanno avuto una “dritta” che porta alla chiesa di San Vittore, o meglio alle campagne intorno. Dove ci sono appezzamenti di terreno incolti e abbandonati da tempo. E dove i militari pensano di trovare il corpo di Rosa.