Locali pericolanti a Nuracci: recintata la stazione dei treni 

I locali della stazione ferroviaria ottocentesca di Guspini sono stati recintati con paletti e reticella dall’attuale padrone, dopo che ha ricevuto una diffida dal Comune. «Ho dovuto firmare un’ordinanza», spiega il sindaco Giuseppe De Fanti, «per mettere in sicurezza i locali dopo i recenti crolli durante la bufera di maestrale». La diffida si è resa indispensabile dopo che due mesi fa un cornicione d’angolo era piombato nel terreno sottostante con un boato, e per fortuna nessuno aveva riportato danni. Ormai la struttura presenta molte parti ammalorate, c’è il rischio di caduta di altri calcinacci.

Renato Mereu, proprietario di un fondo agrario nella zona, dice: «I locali sono stati recintati, ma è auspicabile che sia presentato un progetto di recupero. Altrove è stato fatto, purtroppo a Guspini non è possibile una richiesta di finanziamento perché i locali appartengono a un privato, come si può vedere dal cartello appeso nella reticella».

Tarcisio Agus, ex sindaco: «La notizia sulla recinzione della stazione di Nuracci ci rattrista perché non si riesce a fermare il saccheggio dei locali, che sono la testimonianza del primo nodo del sistema ferroviario Montevecchio-San Gavino, porta d’ingresso della nostra modernità».

Giuseppe Piddiu, residente nel borgo, osserva: «Dopo aver assistito al depredamento dell’archivio della miniera oggi stiamo assistendo al crollo degli edifici, e come se qualcuno volesse la scomparsa di questi luoghi».

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